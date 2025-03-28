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27.03.2025, 20:27

Лучшие кадры навсегда покидают Казахстан: в Минтруда озвучили тревожные данные

Новости Казахстана 0 1 313

Казахстан продолжает терять население: в последние годы фиксируется стабильный отток граждан за границу. О масштабах и структуре миграции рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в ходе заседания Сената, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По словам чиновника, с 2019 года страну безвозвратно покинули порядка 159 тысяч человек. Основная часть мигрантов – жители северных, центральных и восточных регионов, откуда уехали около 105 тысяч граждан.

«80% выбывших направляются в страны СНГ. Среди тех, кто покидает Казахстан, 73% составляют люди трудоспособного возраста, и что особенно тревожно – 30% из них обладают профессиональной квалификацией в технической, экологической и педагогической сферах», – отметил Олжас Анафин.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года Казахстан покинули более 10 тысяч человек. Вместе с тем, за тот же период в страну прибыли свыше 20 тысяч новых жителей, в основном из стран СНГ и Китая.

В Минтруда подчеркивали, что в последние месяцы наблюдается положительная динамика внешней миграции – количество прибывающих превышает число уезжающих. Однако власти не скрывают обеспокоенности утечкой квалифицированных кадров.

Напомним, что в августе прошлого года сообщалось: 137 тысяч казахстанцев выехали на заработки за рубеж. Эксперты связывают эту тенденцию с поиском более высокооплачиваемой работы и лучших условий жизни.

В контексте внутренней миграции также поднимался вопрос о регулировании потока людей в столицу. В июне 2024 года аким Астаны Женис Касымбек отмечал необходимость контроля над ростом населения мегаполиса, чтобы избежать перегрузки городской инфраструктуры.

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