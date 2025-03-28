В Атырауской области мужчина на глазах у коллег зарезал бывшую жену

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области произошло резонансное преступление — на рабочем месте была убита женщина. Нападение произошло среди бела дня, прямо на глазах у коллег. Как сообщают местные СМИ, преступление совершил бывший муж погибшей, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм -канал “Атырау Online”

Фото: pexels

Инцидент произошел 27 марта во второй половине дня в здании поликлиники, где женщина работала юристом. По информации портала "Атырау Online", предполагаемый преступник — житель села Шокпартогай. Он проник в кабинет, где находилась бывшая супруга, и нанес ей множественные ножевые ранения.

— "Одна из сотрудниц увидела женщину уже в крови. Кровь хлестала из шеи, как фонтан", — рассказала очевидец трагедии.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики, однако спасти пострадавшую не удалось — от полученных ранений она скончалась на месте. Известно, что погибшая родом из села Жана Каратона. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

После случившегося поликлиника временно прекратила работу. Сотрудники учреждения пребывают в состоянии глубокого шока.

— "Мы не можем сдерживать слез. Никто не может поверить, что такое могло произойти у нас на глазах. Люди боятся возвращаться в здание", — признался один из сотрудников.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 33-летний мужчина помещен под стражу. В настоящее время ведется всестороннее расследование, следственные органы выясняют мотивы преступления и обстоятельства трагедии.