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28.03.2025, 07:22

Казахстанцам «вернут» украденные деньги за 36 часов: новая схема обмана

Новости Казахстана 0 1 036

Мошенники в Казахстане осваивают всё более изощрённые способы обмана. Новая схема, набирающая обороты в Facebook, нацелена на казахстанцев, которые уже однажды пострадали от финансовых аферистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

 

Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК

Под предлогом помощи в возврате украденных средств злоумышленники предлагают «мгновенное возмещение ущерба» — якобы в течение 36 часов. Однако за этим ярким обещанием скрывается не реальная поддержка, а очередной обман.

Использование известных имён и брендов для создания иллюзии доверия

Чтобы вызвать у потенциальных жертв ощущение надёжности, организаторы мошеннической кампании прибегают к использованию образов уважаемых экспертов и узнаваемых брендов. Так, в рекламном ролике используется скриншот из выпуска телепрограммы «По закону», вышедшего два месяца назад. В этом эфире директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов рассуждает о защите личной жизни. Однако в контексте фальшивой рекламы его участие преподнесено как поддержка некоего проекта по возврату средств — что не соответствует действительности.

Фото: Stopfake.kz

Кроме того, мошенники безосновательно использовали логотип международной инвестиционной компании Investment Trade Solution (ITS), подавая её как фигуранта истории с криптовалютными махинациями. В действительности ITS — это прозрачная, лицензированная платформа, ежегодно проходящая аудит и подтверждающая свою добросовестность на финансовом рынке.

Кто стоит за схемой

Сомнительная реклама продвигается от имени некой IR-company — организации, чья деятельность вызывает массу вопросов. На её сайте размещены ничем не подкреплённые заявления, псевдо-сертификаты и фотографии из открытых источников, доступных любому пользователю интернета.

Особое внимание привлекает один из документов, якобы подписанный Айлин Герхардт — известной в Европе специалисткой в области медицинского права. Однако она не имеет никакого отношения к вопросам возврата средств, а её имя и фотография, скорее всего, использованы без согласия.

Как не попасться на удочку во второй раз

Важно помнить: ни одна легальная организация не может гарантировать возврат средств, потерянных в результате мошенничества, в течение 36 часов. Настоящий процесс взыскания требует подачи официальных заявлений, участия правоохранительных органов и, как правило, занимает значительное время — с неопределённым исходом.

Чтобы обезопасить себя:

  • Тщательно проверяйте сайты компаний: наличие лицензий, правовой информации, достоверных отзывов и актуальных контактов — ключевые признаки подлинности.

  • Никогда не переводите деньги и не вводите персональные данные по подозрительным ссылкам.

  • Помните: повторное мошенничество может нанести ещё больший урон — финансовый и эмоциональный.

Бдительность — лучший способ защиты. Особенно если речь идёт о мошенниках, притворяющихся вашими спасателями.

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