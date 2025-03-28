Налог на авто сыграл злую шутку с казахстанцем

Читатель Tengri Auto рассказал о спорной ситуации с налогом на авто. Он купил машину за 8 млн тенге, но при оформлении сделки через банк продавец указал символическую сумму — 1000 тенге. Через три месяца владелец продал авто за 3,5 млн, уже указав реальную цену в приложении, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz - Юлия Дербичева

Он решил уточнить, нужно ли платить налог с «прибыли». Сначала ему ответили, что налог не потребуется. Однако сам мужчина усомнился и обратился к закону.

В Комитете госдоходов пояснили: если транспортное средство продано в течение года после покупки, налог с прироста обязателен. В данном случае — с разницы между 1000 и 3,5 млн тенге, то есть с 3,4 млн.

По закону:

нужно подать декларацию (форма 270.00) до 15 сентября следующего года;

уплатить налог (10% от дохода) — до 25 сентября.

Игнорирование уведомлений сначала не грозит штрафом, но при выявлении нарушений возможна проверка и санкции.