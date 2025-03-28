Сколько нужно зарабатывать, чтобы потянуть ипотеку в 2025 году: расчеты для казахстанцев

Приобретение собственного жилья через ипотеку требует не только стартового капитала, но и стабильного, достаточно высокого ежемесячного дохода. Иначе велика вероятность финансовых трудностей и долгов. В этом материале разбираемся, какой уровень дохода необходим казахстанцам для комфортного погашения ипотеки по популярной программе "7-20-25", сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Важно понимать, что одного первоначального взноса недостаточно — потребуется стабильный и достаточно высокий доход, чтобы справляться не только с ежемесячными платежами, но и с повседневными расходами семьи; иначе легко оказаться в ситуации, когда после выплаты кредита не остаётся средств на жизнь.

Основные выводы:

При покупке квартиры за 20 млн тенге с ипотекой на 20 лет потребуется доход от 250 тыс. тенге в месяц. При более коротком сроке — от 630 тыс. тенге.

Реальный доход должен быть выше, чтобы покрывать не только ипотеку, но и повседневные расходы.

Кроме первоначального взноса (4 млн тенге), желательно иметь 3–5 млн тенге на ремонт и обустройство квартиры.

Какой доход нужен для ипотеки в 2025 году

Ипотека позволяет приобрести недвижимость без необходимости сразу оплачивать полную стоимость. Однако за использование заемных средств приходится платить — проценты увеличивают итоговую сумму расходов. Платежи по ипотеке, как правило, составляют значительную часть ежемесячного бюджета.

Чтобы рассчитать необходимый доход, рассмотрим условия государственной программы "7-20-25", которая остается одной из самых востребованных в стране. Согласно ее условиям:

Ставка — 7% годовых

Первоначальный взнос — от 20%

Срок — до 25 лет

Предположим, квартира стоит 20 млн тенге. Это означает, что заемщику необходимо внести 4 млн тенге собственных средств, а сумма кредита составит 16 млн тенге. Размер ежемесячного платежа будет зависеть от выбранного срока кредита:

Срок кредита Ежемесячный платеж Общая переплата 5 лет 316 тыс. ₸ 3 млн ₸ 7 лет 241 тыс. ₸ 4,2 млн ₸ 10 лет 185 тыс. ₸ 6,2 млн ₸ 20 лет 124 тыс. ₸ 13,7 млн ₸

Согласно рекомендациям финансовых организаций, ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 50% от совокупного дохода заемщика. Исходя из этого:

Для ипотеки на 20 лет потребуется доход от 250 тыс. тенге в месяц

Для 10-летнего срока — 370 тыс. тенге

Для 5-летнего срока — 630 тыс. тенге

Следует отметить, что доход может включать не только зарплату, но и другие официальные источники поступлений. Однако уже при займе на 5 лет сумма превышает среднюю заработную плату по стране, которая по последним данным составляет 434 982 тенге.

Реальные потребности: почему нужна зарплата выше

Ипотечные платежи — далеко не единственная статья расходов. На оставшиеся средства семья должна обеспечивать свои базовые потребности:

питание и одежда

транспортные расходы

медицина и образование

коммунальные услуги и интернет

прочие обязательные траты

Пример: при доходе 370 тыс. тенге и ипотеке на 10 лет, половина суммы уйдет на ежемесячный платеж. Оставшиеся 185 тыс. тенге вряд ли будут достаточными для полноценного обеспечения семьи, особенно в крупных городах. В таком случае заемщикам может понадобиться либо увеличить срок кредита, либо искать дополнительные источники дохода.

Дополнительные расходы: ремонт и обустройство

Помимо первоначального взноса, будущим владельцам жилья следует учитывать затраты на ремонт, меблировку и оформление квартиры. Эти расходы могут составить от 3 до 5 млн тенге, особенно если приобретается жилье без отделки.

Нужно учитывать:

строительные материалы

услуги рабочих

вывоз строительного мусора

покупка мебели и бытовой техники

Без этих вложений проживание в новой квартире может оказаться невозможным, а попытка растянуть расходы во времени нередко приводит к росту долговой нагрузки.

✅ Заключение

Прежде чем оформлять ипотеку, важно не только оценить стоимость жилья, но и трезво рассчитать свою финансовую устойчивость. Наличие стабильного дохода, резервных накоплений и разумное планирование помогут избежать проблем с платежами и сохранить достойный уровень жизни. Оптимальный срок займа, реальный ежемесячный доход и подушка безопасности — три кита, на которых должна строиться ипотека.