20 лет в бегах: белорусского киллера нашли в Казахстане

В Костанае сотрудники правоохранительных органов задержали Виктора Рецкого — одного из участников печально известной преступной группировки из Беларуси. По информации Министерства внутренних дел, он с 1992 года состоял в банде и исполнял обязанности наемного убийцы, сообщает Lada.kz

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Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД Казахстана, задержание стало результатом скоординированных действий правоохранителей двух стран — Беларуси и Казахстана. Операция завершилась в Костанае, где и был обнаружен подозреваемый.

«Согласно оперативной информации, Рецкий являлся активным членом преступной организации с 1992 года. Ему вменяются многочисленные убийства, а также участие в совершении других тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

В январе 2005 года Виктор Рецкий был объявлен в межгосударственный, а позже и в международный розыск по линии Интерпола. Все эти годы он скрывался от следствия, используя поддельные документы и проживая на территории России и Казахстана.

На сегодняшний день беглец экстрадирован в Беларусь, где его ждет уголовное преследование в соответствии с национальным законодательством.