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28.03.2025, 10:40

Оплата по QR-коду может стоить вам денег: казахстанцев предупредили об опасности

Новости Казахстана 0 1 987

Быстрая и удобная оплата через QR-коды стремительно вошла в повседневную жизнь казахстанцев — с ее помощью можно рассчитаться в кафе, супермаркете, за такси и даже оплатить коммунальные услуги. Однако за внешней простотой скрываются и серьезные риски, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Павел Лисицын

Все чаще пользователи становятся жертвами мошенников, использующих поддельные QR-коды.

Как работает система QR-платежей

Механизм оплаты через QR-код выглядит достаточно прозрачным:

  1. Продавец генерирует код. Он может быть статическим — одинаковым для всех клиентов, или динамическим — уникальным для каждой транзакции.

  2. Покупатель сканирует QR-код с помощью мобильного банковского приложения.

  3. После подтверждения операции деньги мгновенно перечисляются на счет продавца.

Преимущества очевидны: оплата проходит за считанные секунды, нет необходимости использовать пластиковую карту, а комиссии, как правило, ниже, чем при других способах перевода. Тем не менее, у этой технологии есть и уязвимости, которые с успехом используют кибермошенники.

Как мошенники наживаются на доверчивости

Один из самых распространенных методов обмана — подмена QR-кода. Злоумышленники могут незаметно наклеить поверх оригинального кода свой, перенаправив тем самым средства на подставной счет. Такой обман особенно опасен в людных местах — кафе, магазинах, уличных точках продаж — где покупатели торопятся и не обращают внимания на детали.

Еще один способ — рассылка вредоносных ссылок с QR-кодами через мессенджеры, электронную почту или социальные сети. Сканирование такого кода может привести к установке вредоносного ПО или автоматическому списанию средств.

Недостатки, о которых стоит помнить

QR-платежи хотя и удобны, но не лишены недостатков:

  • Зависимость от интернета. При отсутствии стабильного соединения совершить оплату невозможно.

  • Отсутствие кэшбэка. В отличие от оплаты по карте, за QR-платежи банки обычно не начисляют бонусы или возврат средств.

  • Меньше защитных механизмов. В случае ошибки или обмана вернуть деньги бывает сложнее.

Как обезопасить себя при оплате через QR

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • Тщательно осматривайте QR-код перед сканированием. Он не должен выглядеть подозрительно или быть приклеен поверх другого.

  • Не переходите по QR-кодам из подозрительных сообщений, писем и объявлений.

  • Используйте антивирусное ПО на своем смартфоне — это поможет выявлять вредоносные ссылки и приложения.

  • Никогда не вводите PIN-код или данные банковской карты при оплате по QR — это может быть уловкой мошенников.

  • Перед подтверждением транзакции всегда проверяйте сумму и получателя платежа.

QR-платежи в Казахстане прочно вошли в повседневную жизнь. При соблюдении базовых мер безопасности ими можно пользоваться без опасений. Главное — сохранять бдительность и не оставлять мошенникам ни малейшей возможности.

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