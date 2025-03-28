Инвестиции в золото: сколько можно заработать в Казахстане

Мировые цены на золото продолжают уверенно расти, устанавливая новые рекорды. Такая динамика демонстрирует усиливающийся интерес инвесторов к так называемым защитным активам — инструментам, которые традиционно считаются надёжными в периоды экономических потрясений и геополитической нестабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Цены на золото продолжают стремительно расти: 28 марта 2025 года стоимость одной тройской унции достигла рекордных $3114. Это новый исторический максимум. С начала текущего года золото подорожало более чем на 15%.

Почему золото растёт в цене

Рост цен на драгоценный металл связан с рядом глобальных факторов. Основные из них — усиление торговой напряжённости, нестабильность фондовых рынков и нарастающие геополитические риски. В условиях неопределённости инвесторы вновь обращаются к золоту как к надёжному защитному активу.

Дополнительную поддержку рынку оказывают активные закупки золота центральными банками, повышенный интерес со стороны инвестиционных фондов, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США, включая возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.

Прогнозы: золото может подорожать ещё сильнее

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по стоимости золота, повысив его до $3300 за унцию к концу 2025 года. В случае усиления покупательской активности со стороны центральных банков и дальнейшего смягчения политики ФРС цена может достичь $3410.

Возможны краткосрочные колебания

Тем не менее, эксперты не исключают краткосрочных коррекций. Так, заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может привести к снижению цен на золото примерно на 3%. В то же время резкое падение биржевых индексов может спровоцировать распродажу золота. Однако в долгосрочной перспективе аналитики сохраняют уверенный оптимизм.

Казахстан: кто и сколько заработал на золоте

К примеру, казахстанец, купивший 1 кг золота год назад за 31 684 620 тенге, сегодня мог бы продать его за 48 885 520 тенге, получив прибыль в 17 200 900 тенге, или 34 522 долларов США по курсу. Это впечатляющая доходность, которая подтверждает статус золота как одного из самых надежных инвестиционных активов.

Рост выгоден и государству

Пользу от роста цен на золото получает не только частный сектор, но и государство. В январе 2025 года международные резервы Казахстана увеличились до $45 млрд. Основным фактором этого роста стало увеличение объёма монетарного золота в структуре резервов.