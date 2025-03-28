Инвестиции в золото: сколько можно заработать в Казахстане

Мировые цены на золото продолжают уверенно расти, устанавливая новые рекорды. Такая динамика демонстрирует усиливающийся интерес инвесторов к так называемым защитным активам — инструментам, которые традиционно считаются надёжными в периоды экономических потрясений и геополитической нестабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Цены на золото продолжают стремительно расти: 28 марта 2025 года стоимость одной тройской унции достигла рекордных $3114. Это новый исторический максимум. С начала текущего года золото подорожало более чем на 15%.
Рост цен на драгоценный металл связан с рядом глобальных факторов. Основные из них — усиление торговой напряжённости, нестабильность фондовых рынков и нарастающие геополитические риски. В условиях неопределённости инвесторы вновь обращаются к золоту как к надёжному защитному активу.
Дополнительную поддержку рынку оказывают активные закупки золота центральными банками, повышенный интерес со стороны инвестиционных фондов, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США, включая возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по стоимости золота, повысив его до $3300 за унцию к концу 2025 года. В случае усиления покупательской активности со стороны центральных банков и дальнейшего смягчения политики ФРС цена может достичь $3410.
Тем не менее, эксперты не исключают краткосрочных коррекций. Так, заключение мирного соглашения между Россией и Украиной может привести к снижению цен на золото примерно на 3%. В то же время резкое падение биржевых индексов может спровоцировать распродажу золота. Однако в долгосрочной перспективе аналитики сохраняют уверенный оптимизм.
К примеру, казахстанец, купивший 1 кг золота год назад за 31 684 620 тенге, сегодня мог бы продать его за 48 885 520 тенге, получив прибыль в 17 200 900 тенге, или 34 522 долларов США по курсу. Это впечатляющая доходность, которая подтверждает статус золота как одного из самых надежных инвестиционных активов.
Пользу от роста цен на золото получает не только частный сектор, но и государство. В январе 2025 года международные резервы Казахстана увеличились до $45 млрд. Основным фактором этого роста стало увеличение объёма монетарного золота в структуре резервов.
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