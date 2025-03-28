Европа упрощает визовый режим для казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-службы Акорды

Стороны обсудили перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, акцентировав внимание на расширении партнёрства в энергетике, промышленности, цифровизации и развитии Транскаспийского транспортного коридора.

Каллас подчеркнула, что подписание Казахстаном соглашения о расширенном партнёрстве с ЕС свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Она также объявила о запуске процедуры по упрощению визового режима между Казахстаном и Еврокомиссией.

Президент отметил, что это решение положительно воспринято в стране, так как оно способствует укреплению личных и деловых контактов с Европой.

Также обсуждались актуальные международные и региональные вопросы. Токаев подчеркнул важность сдержанного и ответственного подхода к глобальным событиям и подтвердил приверженность Казахстана дипломатическому решению конфликтов.

Дополнительно рассмотрено взаимодействие в формате «Центральная Азия – ЕС».