Какую военную технику покажут на Параде Победы в Астане (видео)

7 мая в столице Казахстана состоится торжественный Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Национальная гвардия Министерства внутренних дел РК раскрыла детали подготовки к этому масштабному мероприятию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Национальную гвардию МВД РК.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В параде примет участие внушительная механизированная колонна — всего будет задействовано 17 единиц современной бронетехники, стоящей на вооружении Национальной гвардии. Среди них — бронемашины “Барыс” с колесной формулой 6×6, разработанный в Казахстане “Алан-2”, а также турецкий бронетранспортёр Cobra II. Кроме того, зрителям покажут специальную транспортную технику — “Урал ВВ”, предназначенный для перевозки до 17 бойцов в условиях повышенной опасности.

Как отметил начальник бронетанковой службы Арсен Шаймарданов, бронированные машины используются не только для транспортировки личного состава и грузов с необходимым уровнем защиты от огнестрельного оружия, но и для выполнения оперативно-боевых задач.

Для обеспечения надёжной и слаженной работы техники во время прохождения парада привлечены экипажи боевых машин, водители, технические специалисты, а также медицинские группы.

Помимо техники, в параде примет участие и личный состав Национальной гвардии — более 400 военнослужащих. Будут представлены две расчётные коробки: бойцы патрульно-постовой службы и спецподразделения “Бүркіт”. Также 30 военнослужащих войдут в состав сводного оркестра силовых структур Казахстана, который обеспечит музыкальное сопровождение мероприятия.

В общей сложности в Параде Победы 2025 года будут задействованы около 4,5 тысячи военнослужащих Вооружённых сил, других войск и воинских формирований страны. Впервые в истории мероприятия по центральной площади столицы пронесут боевые знамёна воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Особое внимание уделят исторической реконструкции: в параде пройдут колонны, одетые в форму времён Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти и уважения подвигу предков.