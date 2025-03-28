Транспортный налог должен зависеть от пробега, а не от стоимости автомобиля - эксперт

Включение транспортного налога в стоимость топлива может повысить справедливость и прозрачность налоговой системы в Казахстане. Такое мнение выразил сооснователь независимой аналитической платформы Astana Open Dialogue Александр Данилов, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

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«Модель, при которой транспортный налог интегрируется в цену топлива, давно назрела для Казахстана. Во многих странах она уже успешно реализована и доказала свою эффективность. Она упрощает администрирование, обеспечивает полную собираемость налогов, делает систему более прозрачной и, что особенно важно, справедливой с социальной точки зрения», – отметил Данилов в своем Telegram-канале.

По его словам, действующая система налогообложения автомобилей в Казахстане приводит к значительным перекосам. Так, владельцы автомобилей, которые проезжают по дорогам десятки тысяч километров в год, нанося ощутимый ущерб дорожной инфраструктуре, платят столько же, сколько и те, кто пользуется автомобилем редко или владеет более экологичной и экономичной машиной.

«Транспортный налог должен отражать степень использования. Это не про статус автомобиля или его стоимость, а про то, насколько активно человек пользуется дорогами и какую нагрузку он создает. Поэтому довод о том, что "владельцы дорогих машин должны платить больше", не выдерживает критики. У них уже есть дополнительные расходы – утилизационный сбор, таможенные пошлины. Если есть желание добавить элемент социальной справедливости – можно рассмотреть вариант разового сбора при покупке автомобиля. Но превращать транспортный налог в штраф за сам факт владения машиной – это ошибка», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что вопрос перераспределения принципов транспортного налогообложения должен быть всесторонне рассмотрен при работе над новым Налоговым кодексом, обсуждение которого сейчас проходит в парламенте.