«КазМунайГаз»: АНПЗ могут отдать под контроль российской «Татнефти»

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант передачи части участия в Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) российской компании "Татнефть". Об этом сообщила пресс-служба КМГ, передает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото: anpz.kz

В компании уточнили, что вопрос приватизации долей в Павлодарском и Атырауском НПЗ был инициирован Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. Целью инициативы является стимулирование конкурентной среды в сфере нефтепереработки и на рынке нефтепродуктов, а также снижение доли участия квазигосударственного сектора в этих отраслях.

«КазМунайГаз» в настоящее время проводит всесторонний анализ данной инициативы. В компании подчеркнули, что принятие подобных решений требует значительного времени, так как затрагивает как корпоративный уровень, так и технические и экономические аспекты. По практике, реализация подобных процессов может занять несколько лет.

В пресс-службе напомнили, что КМГ активно развивает нефтегазохимический сектор в Казахстане и открыт к взаимодействию с международными партнерами. Компания стремится к созданию эффективной производственной цепочки и рассматривает различные предложения о сотрудничестве как от ближнего, так и от дальнего зарубежья. В числе потенциальных партнёров рассматривается и российская компания ПАО «Татнефть».

В рамках уже существующего взаимодействия стороны обмениваются опытом в области технологий переработки нефти и организации глубокой переработки сырья. Представители Татнефти выразили заинтересованность в инвестировании в нефтехимические проекты, связанные с деятельностью АНПЗ. В частности, речь идёт о создании производств терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата.

Согласно данным «КазМунайГаз», все три казахстанских НПЗ демонстрируют устойчивый рост производственных показателей. Так, средний выход светлых нефтепродуктов увеличился с 70% в 2020 году до 74% в 2024 году, а по итогам первого квартала 2025 года достиг 76%. Также наблюдается рост глубины переработки нефти — с 85% в 2020 году до 88,6% на начало текущего года.

По итогам 2024 года на казахстанских нефтеперерабатывающих предприятиях, включая ТОО «СП CASPI BITUM», было переработано 17,44 млн тонн нефти. Для стабильного обеспечения внутреннего рынка объёмы производства светлых нефтепродуктов были увеличены на 370 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом.