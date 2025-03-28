Численность россиян, постоянно проживающих в Казахстане

В 2025 году на территории Казахстана на постоянной основе проживают около 87 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан Аслан Аталыков, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

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По его словам, это количество включает в себя россиян, получивших вид на жительство, а также тех, кто оформил документы на долгосрочное пребывание в стране. Он отметил, что граждане РФ продолжают активно обращаться за оформлением соответствующих разрешений, а казахстанские миграционные органы регулярно проводят работу по мониторингу и контролю миграционных потоков.

«На сегодняшний день в Казахстане имеют соответствующее разрешение и находятся на постоянном месте жительства 87 тысяч граждан Российской Федерации», — отметил Аталыков.

Он также уточнил, что чаще всего разрешения на временное пребывание в стране получают выходцы из южных соседних государств. В то время как граждане России реже оформляют документы на временное проживание, предпочитая постоянный статус.

Кроме того, по данным главы миграционной службы, в 2025 году российским гражданам было выдано порядка 9 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН), необходимых для осуществления различных юридических и финансовых операций на территории Казахстана.