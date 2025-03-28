На фоне шаткой экономики казахстанцев ждут непростые времена

Казахстанская экономика сталкивается с рядом серьезных вызовов: от нестабильного курса национальной валюты до роста импорта и негативного торгового баланса. В ближайшие месяцы эти проблемы могут усугубиться, предупреждают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой Finratings.kz

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Валюта в поиске равновесия

Курс тенге продолжает демонстрировать волатильность. В течение последнего времени он колебался между 498,47 и 501,51 тенге за доллар США. Несмотря на некоторое укрепление, устойчивости на валютном рынке пока не наблюдается.

Среди ключевых факторов, поддерживающих тенге:

Продажи валюты со стороны Национального банка;

Повышенный внутренний спрос на тенге;

Оптимизм относительно восстановления глобальной экономики.

Тем не менее, эти факторы дают лишь временное облегчение. При малейшем внешнем шоке курс может вновь резко просесть.

Фондовый рынок: единичные успехи на фоне общего снижения

Фондовый рынок Казахстана также находится под давлением. Индекс KASE снизился на 0,44%, что отражает осторожные настроения инвесторов. Однако не все компании демонстрируют негативную динамику. Акции Народного Банка на Лондонской бирже выросли на впечатляющие 13,2%, опередив даже их дивидендную доходность (10,7%).

В то же время ведущие эмитенты показывают снижение котировок:

Казатомпром – минус 1,1%

Air Astana – минус 1,0%

Банк ЦентрКредит – минус 1,6%

Такое поведение инвесторов говорит о настороженности и снижении аппетита к риску.

Отрицательный торговый баланс: системная угроза

Одной из самых острых проблем экономики остается дисбаланс внешней торговли. Казахстан ежегодно экспортирует товаров на сумму от 79 до 85 млрд долларов, в то время как объем импорта неуклонно растет — с 50 до 65 млрд долларов.

К этому добавляются выплаты доходов иностранным инвесторам, которые достигают 68 млрд долларов в год. В результате совокупный платежный баланс остается в минусе: в 2024 году дефицит составил 4,4 млрд долларов, а к 2027 году он может приблизиться к 10 млрд.

Это вынуждает страну прибегать к заимствованиям или расходовать валютные резервы, увеличивая финансовые риски.

Нефть: поддержка с риском

Цены на нефть по-прежнему играют ключевую роль в устойчивости экономики. Стоимость барреля Brent достигла 73,3 доллара, чему способствовали:

Ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы;

Повышенный спрос на топливо в США;

Ожидания решений со стороны ОПЕК+.

Однако в условиях возможного замедления глобальной экономики существует риск падения цен на нефть, что может серьезно ослабить поддержку для бюджета и платежного баланса.

Глобальная нестабильность усугубляет ситуацию

Казахстанская экономика подвержена влиянию внешнеэкономических факторов. Например, планы США ввести 25% пошлины на импорт автомобилей могут повлечь за собой ухудшение мировой торговли. Американские фондовые индексы уже демонстрируют негативную динамику: снижение на 0,3–0,5% сигнализирует о растущей тревоге на рынках.

Заключение: что ждет экономику в ближайшее время

Казахстан находится в непростом положении: курс тенге остается неустойчивым, фондовый рынок показывает ограниченные перспективы, а рост импорта усиливает финансовое давление. Главными факторами, которые будут определять экономическую динамику в ближайшие месяцы, станут:

Политика Национального банка;

Ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти;

Общее состояние глобальной экономики.

В этом контексте устойчивость экономики Казахстана будет зависеть от способности власти оперативно реагировать на вызовы и укреплять внутренние источники роста.