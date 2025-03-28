На фоне шаткой экономики казахстанцев ждут непростые времена

Казахстанская экономика сталкивается с рядом серьезных вызовов: от нестабильного курса национальной валюты до роста импорта и негативного торгового баланса. В ближайшие месяцы эти проблемы могут усугубиться, предупреждают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Lada.kz со ссылкой Finratings.kz
Курс тенге продолжает демонстрировать волатильность. В течение последнего времени он колебался между 498,47 и 501,51 тенге за доллар США. Несмотря на некоторое укрепление, устойчивости на валютном рынке пока не наблюдается.
Среди ключевых факторов, поддерживающих тенге:
Продажи валюты со стороны Национального банка;
Повышенный внутренний спрос на тенге;
Оптимизм относительно восстановления глобальной экономики.
Тем не менее, эти факторы дают лишь временное облегчение. При малейшем внешнем шоке курс может вновь резко просесть.
Фондовый рынок Казахстана также находится под давлением. Индекс KASE снизился на 0,44%, что отражает осторожные настроения инвесторов. Однако не все компании демонстрируют негативную динамику. Акции Народного Банка на Лондонской бирже выросли на впечатляющие 13,2%, опередив даже их дивидендную доходность (10,7%).
В то же время ведущие эмитенты показывают снижение котировок:
Казатомпром – минус 1,1%
Air Astana – минус 1,0%
Банк ЦентрКредит – минус 1,6%
Такое поведение инвесторов говорит о настороженности и снижении аппетита к риску.
Одной из самых острых проблем экономики остается дисбаланс внешней торговли. Казахстан ежегодно экспортирует товаров на сумму от 79 до 85 млрд долларов, в то время как объем импорта неуклонно растет — с 50 до 65 млрд долларов.
К этому добавляются выплаты доходов иностранным инвесторам, которые достигают 68 млрд долларов в год. В результате совокупный платежный баланс остается в минусе: в 2024 году дефицит составил 4,4 млрд долларов, а к 2027 году он может приблизиться к 10 млрд.
Это вынуждает страну прибегать к заимствованиям или расходовать валютные резервы, увеличивая финансовые риски.
Цены на нефть по-прежнему играют ключевую роль в устойчивости экономики. Стоимость барреля Brent достигла 73,3 доллара, чему способствовали:
Ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы;
Повышенный спрос на топливо в США;
Ожидания решений со стороны ОПЕК+.
Однако в условиях возможного замедления глобальной экономики существует риск падения цен на нефть, что может серьезно ослабить поддержку для бюджета и платежного баланса.
Казахстанская экономика подвержена влиянию внешнеэкономических факторов. Например, планы США ввести 25% пошлины на импорт автомобилей могут повлечь за собой ухудшение мировой торговли. Американские фондовые индексы уже демонстрируют негативную динамику: снижение на 0,3–0,5% сигнализирует о растущей тревоге на рынках.
Казахстан находится в непростом положении: курс тенге остается неустойчивым, фондовый рынок показывает ограниченные перспективы, а рост импорта усиливает финансовое давление. Главными факторами, которые будут определять экономическую динамику в ближайшие месяцы, станут:
Политика Национального банка;
Ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти;
Общее состояние глобальной экономики.
В этом контексте устойчивость экономики Казахстана будет зависеть от способности власти оперативно реагировать на вызовы и укреплять внутренние источники роста.
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