Новые правила регистрации смартфонов в Казахстане: какие лучше не покупать

В Казахстане вступили в силу обновлённые правила регистрации мобильных устройств. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) разъяснило, какие изменения ожидают пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: lifehacker.ru

Как проверить IMEI-код устройства

Сауле Темирхан, представитель Государственной радиочастотной службы, объяснила порядок верификации смартфонов. По её словам, если физическое лицо желает подтвердить легальность использования устройства, необходимо пройти авторизацию на портале IMEI.kz.

При покупке смартфона в Казахстане настоятельно рекомендуется проверить, внесён ли аппарат в так называемый «белый список». Это можно сделать на сайте imei.rfs.gov.kz, указав IMEI-код устройства. После ввода данных система отобразит статус верификации.

«Если телефон не прошёл верификацию, от его приобретения лучше отказаться — зарегистрировать такое устройство самостоятельно не получится», — подчеркнула Темирхан.

Она также добавила, что для физических лиц процедура верификации бесплатна.

«В случае, если вы привезли смартфон из-за границы, вам не придётся оплачивать его верификацию — она абсолютно бесплатна», — уточнила представитель ведомства.

Новые категории регистрации: белый, серый и чёрный списки

С 24 марта 2025 года в Казахстане официально введена система классификации мобильных устройств по трём спискам: белому, серому и чёрному. Это предусмотрено соответствующим приказом МЦРИАП.

Что будет, если не пройти верификацию

Если владелец смартфона не проходит процедуру верификации, устройство автоматически попадает в так называемый серый список.

«Пользователю даётся 30 календарных дней на прохождение верификации. Если за этот срок она не будет завершена, предоставление услуг сотовой связи на данном устройстве прекращается», — пояснила Сауле Темирхан.

Смартфоны, которые начнут отключать после 25 мая

Олжас Кабенов, заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП, сообщил, что начиная с 25 мая 2025 года, все устройства, не прошедшие верификацию в отведённый 30-дневный срок, будут отключены от сетей связи.

При этом он заверил, что введённые изменения не приведут к дефициту мобильных телефонов на рынке и не повлияют на ввоз новых гаджетов в страну.