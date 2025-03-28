ЕНПФ сделал заявление о пенсионных накоплениях казахстанцев

Пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) обратилась к гражданам Казахстана с важным предупреждением — в сети активизировались мошенники, использующие тему пенсионных накоплений, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

По информации фонда, в социальных сетях распространяются недостоверные объявления, в которых предлагается "помощь" в получении пенсионных средств, превышающих порог минимальной достаточности. Мошенники обещают содействие под минимальные комиссии и, чтобы вызвать доверие, нередко используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов.

«Посредники вводят граждан в заблуждение, используя официальную символику фонда. Мы настоятельно призываем казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки», — говорится в заявлении пресс-службы АО «ЕНПФ».

В фонде напомнили, что:

пенсионные выплаты производятся исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства;

для оформления выплат участие посредников не требуется — весь процесс осуществляется напрямую, без каких-либо комиссий;

целевое использование пенсионных накоплений — например, на улучшение жилищных условий или лечение — возможно только через банки второго уровня;

передача персональных данных третьим лицам может привести к серьезным рискам, включая потерю средств.

ЕНПФ подчеркнул: фонд не взимает плату за предоставление услуг, и любые выплаты осуществляются строго в установленном законом порядке.

Пресс-служба ЕНПФ призывает казахстанцев не доверять подозрительным объявлениям, не передавать личную информацию незнакомцам и при возникновении вопросов обращаться напрямую в официальный колл-центр фонда или на сайт.