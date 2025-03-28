ЕНПФ сделал заявление о пенсионных накоплениях казахстанцев

Пресс-служба АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) обратилась к гражданам Казахстана с важным предупреждением — в сети активизировались мошенники, использующие тему пенсионных накоплений, сообщает Lada.kz
По информации фонда, в социальных сетях распространяются недостоверные объявления, в которых предлагается "помощь" в получении пенсионных средств, превышающих порог минимальной достаточности. Мошенники обещают содействие под минимальные комиссии и, чтобы вызвать доверие, нередко используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов.
«Посредники вводят граждан в заблуждение, используя официальную символику фонда. Мы настоятельно призываем казахстанцев быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки», — говорится в заявлении пресс-службы АО «ЕНПФ».
В фонде напомнили, что:
пенсионные выплаты производятся исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства;
для оформления выплат участие посредников не требуется — весь процесс осуществляется напрямую, без каких-либо комиссий;
целевое использование пенсионных накоплений — например, на улучшение жилищных условий или лечение — возможно только через банки второго уровня;
передача персональных данных третьим лицам может привести к серьезным рискам, включая потерю средств.
ЕНПФ подчеркнул: фонд не взимает плату за предоставление услуг, и любые выплаты осуществляются строго в установленном законом порядке.
Пресс-служба ЕНПФ призывает казахстанцев не доверять подозрительным объявлениям, не передавать личную информацию незнакомцам и при возникновении вопросов обращаться напрямую в официальный колл-центр фонда или на сайт.
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