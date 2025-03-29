Банковские онлайн-карты станут недоступны для казахстанцев от 18 до 21 года

В Казахстане запретят онлайн-выпуск и перевыпуск банковских карт для граждан от 18 до 21 года — оформить их можно будет только в отделении. Это предусмотрено в проекте постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz

© Sputnik / Болат Шайхинов

Также банкам запретят дистанционно устанавливать деловые отношения с молодыми клиентами до 21 года. Для подростков 14–18 лет онлайн-операции теперь потребуют обязательного подтверждения со стороны родителей или законных представителей.

Новые меры направлены на защиту от мошенничества. В рамках этого банки обяжут хранить биометрические данные клиентов (фото и видео) минимум пять лет после завершения сотрудничества.

Системно значимые банки должны будут применять искусственный интеллект для анализа данных и выявления подозрительных операций.

Особый контроль введут для следующих категорий:

владельцы пяти и более карт (в одном или разных банках);

нерезиденты без ВНЖ, не проживающие в Казахстане;

молодые люди от 14 до 25 лет без официального дохода с крупными переводами не от родственников;

клиенты, оформившие карты в приграничных отделениях или через картоматы.

Банки будут обязаны отслеживать, чтобы доступ к онлайн-сервисам осуществлялся с зарегистрированных номера телефона и устройства.

При выпуске новой карты банк должен:

выяснять цель оформления и сверять её с операциями клиента;

при несоответствии — проводить дополнительную проверку и присваивать высокий уровень риска.

Также банки начнут выявлять счета без типичных бытовых расходов (ЖКУ, налоги и пр.). В таких случаях клиенту направят анкету, повторно идентифицируют его по биометрии и двухфакторной системе. При отсутствии ответа банк сможет приостановить доступ к онлайн-услугам и инициировать углублённую проверку.