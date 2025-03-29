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28.03.2025, 20:00

МВД Казахстана подтвердило аннулирование ИИН у россиян: что происходит и почему

Новости Казахстана 0 473

Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан официально подтвердил информацию об аннулировании индивидуальных идентификационных номеров (ИИН), ранее выданных иностранным гражданам. Основанием для такого шага стали многочисленные жалобы, а также выявленные нарушения в порядке оформления этих номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на politik.uz

Фото: Устинка LIVE
Фото: Устинка LIVE

Почему у иностранцев аннулируют ИИН?

Как пояснил председатель комитета Аслан Аталыков, ИИН подлежит аннулированию в двух случаях: если при его получении были допущены процессуальные нарушения либо если владелец номера покинул Казахстан и больше не проживает на его территории.

«Если человек не проживает в Республике Казахстан, то и необходимости в ИИН у него нет», — отметил Аталыков.

В связи с этим МВД инициировало масштабную проверку всех выданных иностранцам ИИН, с акцентом на соблюдение законодательства при их оформлении.

Freedom Bank и вопросы к удалённому оформлению

В социальных сетях активно обсуждается версия о причастности Freedom Bank к удалённому оформлению ИИН для граждан Российской Федерации. Якобы банк рекламировал возможность получения ИИН через упрощённые и потенциально нелегитимные схемы. Однако представитель МВД опроверг наличие конкретных подозреваемых в рамках текущего расследования.

«На данном этапе конкретных фигурантов или обвиняемых в этом деле нет. Проверка продолжается», — подчеркнул Аталыков.

Что изменится в оформлении ИИН для казахстанцев за рубежом?

В конце 2024 года Министерство иностранных дел Казахстана объявило о намерении расширить перечень заграничных представительств, в которых граждане республики смогут оформить ИИН. Согласно обновлённому плану, в список добавят посольства Казахстана в Черногории и Северной Македонии, а также генеральное консульство в немецком городе Гамбург.

В то же время из перечня будет исключено консульство в Ганновере.

После обновления получить ИИН за границей можно будет в 98 дипломатических и консульских учреждениях Казахстана по всему миру.

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