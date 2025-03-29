Кулаком в лицо: казахстанку осудили за нападение на фельдшера скорой помощи

В Степногорске суд вынес приговор местной жительнице, признав её виновной в нападении на сотрудника скорой помощи. Женщину приговорили к общественным работам, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным пресс-службы судов Акмолинской области, в Степногорске признали местную жительницу виновной в нанесении телесных повреждений фельдшеру скорой помощи.

Согласно материалам дела, фельдшер скорой помощи прибыла на вызов к пациенту, у которого случился эпилептический приступ. Возле подъезда, где находился больной, присутствовали несколько человек, включая подсудимую В. Ожидание медицинской помощи вызвало у них раздражение, что переросло в словесную перепалку с медработником.

Во время конфликта фельдшер начала переносить пациента в автомобиль скорой помощи, чтобы оперативно начать лечение. Подсудимая попыталась пройти в машину следом, однако получила отказ, так как не являлась близким родственником пострадавшего. После этого женщина ударила фельдшера кулаком в лицо, причинив ей легкие телесные повреждения.

Как указано в решении суда, женщине назначено 400 часов общественных работ с установлением дополнительных требований к её поведению. Также суд постановил взыскать с неё 90 тысяч тенге в качестве компенсации материального ущерба и 500 тысяч тенге за причинённый моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.