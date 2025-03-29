Табло с курсами валют могут исчезнуть с улиц Казахстана

Национальный банк Республики Казахстан инициировал проект постановления, предполагающий демонтаж уличных информационных табло с курсами валют. Причиной называют нарушение требований безопасности дорожного движения и отвлечение внимания участников движения, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк Республики Казахстан разработал проект постановления, предусматривающий запрет на размещение уличных информационных табло, отображающих курсы покупки и продажи наличной иностранной валюты.

Документ направлен на внесение изменений в постановление Правления Нацбанка от 4 апреля 2019 года № 49, касающееся правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. На сегодняшний день подобные стенды не классифицируются как наружная реклама, что позволяет устанавливать их вдоль дорог, на фасадах зданий, возле пешеходных переходов и даже над дорожными знаками.

В Нацбанке отметили, что размещение таких конструкций может негативно влиять на безопасность дорожного движения, отвлекать водителей и создавать препятствия для пешеходов. В отдельных случаях информационные табло нарушают обзор, особенно вблизи переходов и перекрестков, что увеличивает риск ДТП.

Согласно проекту, предлагается разрешить размещение подобных табло исключительно внутри помещений обменных пунктов, где они будут доступны клиентам, но не мешать движению транспорта и пешеходов на улицах.

Проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА». Общественное обсуждение документа продлится до 14 апреля 2025 года.