Что означает отсутствие кредитной истории в Казахстане: объясняет эксперт

Вопрос о том, как банки в Казахстане принимают решения по кредитованию клиентов без кредитной истории, остаётся актуальным для многих граждан. Ответ на него в интервью Tengri Life дала Индира Карлыбаева – руководитель блока по работе с физическими лицами Первого кредитного бюро, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По её словам, каждая финансовая организация применяет собственную скоринговую модель – систему оценки потенциальных заемщиков, аналогичную по принципу построения модели формирования кредитного рейтинга. Эти алгоритмы не раскрываются публично, однако в рамках такой модели банки разрабатывают внутренние требования к клиентам, не имеющим кредитной истории.

Карлыбаева пояснила, что, как правило, банки применяют к таким заемщикам определённые ограничения. В их числе – снижение допустимой суммы кредита, требование дополнительного подтверждения дохода, необходимость привлечения поручителя или предоставление залога.

Эксперт подчеркнула: если человек не планирует оформлять кредиты, ипотеку или покупки в рассрочку, отсутствие кредитной истории может не иметь особого значения. Однако если в будущем появится потребность в крупном займе, стоит заранее задуматься о формировании положительной кредитной репутации.

В качестве одного из шагов к созданию кредитной истории Карлыбаева рекомендовала оформить кредитную карту и использовать её для повседневных покупок, своевременно погашая задолженность. Также возможен вариант оформления небольшого потребительского займа, например, на бытовую технику, с обязательным соблюдением графика платежей. Ключевым фактором является отсутствие просрочек.

Кроме того, специалист прокомментировала, влияет ли наличие депозитов и регулярных поступлений на счёт клиента на его кредитный рейтинг. Она объяснила, что сам рейтинг формируется на основе кредитной истории и персональных данных заемщика, и депозиты напрямую в него не входят.

Тем не менее, при оценке платежеспособности клиента кредитная организация может учитывать наличие вкладов в банке и регулярные поступления на счёт. Эти данные учитываются при определении общего дохода и могут сыграть положительную роль при принятии решения о выдаче займа.