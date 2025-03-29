Казахстанец погиб от взрыва котла в бане

В Акмолинской области произошёл взрыв котла в бане, расположенной вблизи железнодорожного вокзала. В результате инцидента погиб 64-летний мужчина, работавший в этом учреждении, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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Трагедия произошла вечером 28 марта в Щучинске. Как сообщает издание «Тираж», в районе железнодорожного вокзала в одной из бань произошёл взрыв котла.

В результате погиб 64-летний местный житель, который трудился в данной бане. По предварительным данным, взрыв привёл к масштабным ожогам тела – около 90% поверхности, а также к перелому ноги. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось – он скончался от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств происшествия. По предварительной версии, случившееся квалифицируется как производственная травма. Устанавливаются все детали и возможные причины взрыва.