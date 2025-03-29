Почему в Казахстане дорожает мясо: версии минсельхоза и мясного союза

Цены на говядину в Казахстане продолжают стремительно расти – с начала 2025 года подорожание составило более 10 процентов. Власти объясняют это внешним спросом, тогда как представители отрасли говорят о сокращении внутреннего производства. Эксперты обсуждают причины, прогнозы и возможные меры по стабилизации ситуации на мясном рынке, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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На казахстанском рынке наблюдается резкий рост цен на говядину. По данным Бюро национальной статистики, за последние 12 месяцев стоимость лопаточно-грудной части говядины увеличилась на 12,1%, что превышает общий уровень продовольственной инфляции. С начала 2025 года рост составил 10,3%, из них 2,4% пришлись на март. Inbusiness.kz провел анализ текущей ситуации с участием экспертов отрасли.

Причины роста цен

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пояснил, что основной причиной роста цен является повышенный спрос со стороны соседних стран – Таджикистана и Узбекистана. По его данным, розничные цены на говядину варьируются от 2700 до 3500 тенге за килограмм в зависимости от категории мяса. При этом, как отметил министр, дефицита на внутреннем рынке не наблюдается, и в ближайшее время ожидается стабилизация цен.

Однако генеральный директор ассоциации «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев озвучил противоположную точку зрения. Он заявил, что основная причина – это снижение предложения мяса на внутреннем рынке. По его словам, за последние пять лет спрос на говядину увеличился на 30 тысяч тонн, или 6%, при том что рост численности населения составил в среднем 1,7% в год. При этом значительного увеличения благосостояния или туристического потока, способствующего росту потребления, не зафиксировано.

Бактибаев считает, что экспорт в соседние страны не мог повлиять на текущие цены, так как объемы вывоза скота и мяса туда незначительны. Главная проблема – сокращение поголовья крупного рогатого скота в стране. За последние пять лет оно уменьшилось на 25%, или около 2 миллионов голов. Это, по словам эксперта, связано с экономической нерентабельностью животноводства: фермеры вынуждены отправлять скот на убой.

Среди факторов, повлиявших на ситуацию, Бактибаев выделил запрет на экспорт скота, введённый в 2019 году, что привело к снижению доходов аграриев и падению инвестиций в отрасль. Дополнительное давление оказало сокращение программ льготного кредитования, изменения в правилах субсидирования и рост цен на корма, вызванный засухами 2021–2023 годов. Всё это увеличило себестоимость производства мяса и повлияло на конечные цены.

Глобальный контекст

Рост цен на мясо наблюдается не только в Казахстане, но и по всему миру. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025 года мировые цены на мясо выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ресурса Numbeo, Казахстан занимает 101-е место из 127 стран по стоимости говядины – один килограмм вырезки стоит около 7,4 долларов (примерно 3600 тенге). В странах ЕАЭС и Центральной Азии показатели схожи: в России, Кыргызстане и Таджикистане – около 7 долларов, в Узбекистане – 8,1. В то же время в странах Европы и Азии мясо стоит значительно дороже – в Швейцарии 44,3, в Исландии 38,7 долларов за килограмм.

Максут Бактибаев считает, что ожидать снижения цен на мясо в ближайшей перспективе не стоит. Однако он допускает возможность их стабилизации за счёт роста импорта, включая поставки из

Беларуси и других стран. По его прогнозу, розничная цена говядины может зафиксироваться в диапазоне 3000-3200 тенге за килограмм.

Что предлагается предпринять

В «Мясном союзе Казахстана» предложили комплексную стратегию стабилизации мясного рынка, включающую краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.

Краткосрочные шаги направлены на восполнение дефицита предложения. В числе инициатив – временное освобождение импорта мяса от НДС и пошлин, а также разрешение на ввоз дешёвого мяса из стран вроде Монголии и Индии. Это позволит насытить рынок и сдержать рост цен.

На среднесрочном этапе предлагается создать в каждом городе коммунальные рынки под управлением акиматов. Фермерам планируется предоставить торговые места по льготной арендной ставке в обмен на минимальные наценки. Также предлагается финансирование откормочных площадок через специализированные программы по механизму форвардного закупа, что обеспечит стабильные поставки продукции в магазины и на рынки.

В долгосрочной перспективе приоритетом должно стать восстановление поголовья скота. Для этого необходимо возобновить программы льготного кредитования и субсидирования приобретения маточного поголовья. Оптимальные условия – кредиты на срок до 15 лет под 4% годовых с возможностью закупки племенного скота. Также предлагается отменить запрет на экспорт бычков, что повысит рентабельность хозяйств. Кроме того, фермерам необходим доступ к льготным займам для пополнения оборотных средств.

По мнению отраслевых экспертов, реализация этих мер позволит стабилизировать рынок, поддержать сельхозпроизводителей и обеспечить потребителей качественным мясом по доступной цене. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть государственная политика в сфере субсидирования, финансирования и регулирования торговли.