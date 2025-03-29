Почему в Казахстане дорожает мясо: версии минсельхоза и мясного союза

Цены на говядину в Казахстане продолжают стремительно расти – с начала 2025 года подорожание составило более 10 процентов. Власти объясняют это внешним спросом, тогда как представители отрасли говорят о сокращении внутреннего производства. Эксперты обсуждают причины, прогнозы и возможные меры по стабилизации ситуации на мясном рынке, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
На казахстанском рынке наблюдается резкий рост цен на говядину. По данным Бюро национальной статистики, за последние 12 месяцев стоимость лопаточно-грудной части говядины увеличилась на 12,1%, что превышает общий уровень продовольственной инфляции. С начала 2025 года рост составил 10,3%, из них 2,4% пришлись на март. Inbusiness.kz провел анализ текущей ситуации с участием экспертов отрасли.
Причины роста цен
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пояснил, что основной причиной роста цен является повышенный спрос со стороны соседних стран – Таджикистана и Узбекистана. По его данным, розничные цены на говядину варьируются от 2700 до 3500 тенге за килограмм в зависимости от категории мяса. При этом, как отметил министр, дефицита на внутреннем рынке не наблюдается, и в ближайшее время ожидается стабилизация цен.
Однако генеральный директор ассоциации «Мясной союз Казахстана» Максут Бактибаев озвучил противоположную точку зрения. Он заявил, что основная причина – это снижение предложения мяса на внутреннем рынке. По его словам, за последние пять лет спрос на говядину увеличился на 30 тысяч тонн, или 6%, при том что рост численности населения составил в среднем 1,7% в год. При этом значительного увеличения благосостояния или туристического потока, способствующего росту потребления, не зафиксировано.
Бактибаев считает, что экспорт в соседние страны не мог повлиять на текущие цены, так как объемы вывоза скота и мяса туда незначительны. Главная проблема – сокращение поголовья крупного рогатого скота в стране. За последние пять лет оно уменьшилось на 25%, или около 2 миллионов голов. Это, по словам эксперта, связано с экономической нерентабельностью животноводства: фермеры вынуждены отправлять скот на убой.
Среди факторов, повлиявших на ситуацию, Бактибаев выделил запрет на экспорт скота, введённый в 2019 году, что привело к снижению доходов аграриев и падению инвестиций в отрасль. Дополнительное давление оказало сокращение программ льготного кредитования, изменения в правилах субсидирования и рост цен на корма, вызванный засухами 2021–2023 годов. Всё это увеличило себестоимость производства мяса и повлияло на конечные цены.
Глобальный контекст
Рост цен на мясо наблюдается не только в Казахстане, но и по всему миру. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025 года мировые цены на мясо выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным ресурса Numbeo, Казахстан занимает 101-е место из 127 стран по стоимости говядины – один килограмм вырезки стоит около 7,4 долларов (примерно 3600 тенге). В странах ЕАЭС и Центральной Азии показатели схожи: в России, Кыргызстане и Таджикистане – около 7 долларов, в Узбекистане – 8,1. В то же время в странах Европы и Азии мясо стоит значительно дороже – в Швейцарии 44,3, в Исландии 38,7 долларов за килограмм.
Максут Бактибаев считает, что ожидать снижения цен на мясо в ближайшей перспективе не стоит. Однако он допускает возможность их стабилизации за счёт роста импорта, включая поставки из
Беларуси и других стран. По его прогнозу, розничная цена говядины может зафиксироваться в диапазоне 3000-3200 тенге за килограмм.
Что предлагается предпринять
В «Мясном союзе Казахстана» предложили комплексную стратегию стабилизации мясного рынка, включающую краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры.
Краткосрочные шаги направлены на восполнение дефицита предложения. В числе инициатив – временное освобождение импорта мяса от НДС и пошлин, а также разрешение на ввоз дешёвого мяса из стран вроде Монголии и Индии. Это позволит насытить рынок и сдержать рост цен.
На среднесрочном этапе предлагается создать в каждом городе коммунальные рынки под управлением акиматов. Фермерам планируется предоставить торговые места по льготной арендной ставке в обмен на минимальные наценки. Также предлагается финансирование откормочных площадок через специализированные программы по механизму форвардного закупа, что обеспечит стабильные поставки продукции в магазины и на рынки.
В долгосрочной перспективе приоритетом должно стать восстановление поголовья скота. Для этого необходимо возобновить программы льготного кредитования и субсидирования приобретения маточного поголовья. Оптимальные условия – кредиты на срок до 15 лет под 4% годовых с возможностью закупки племенного скота. Также предлагается отменить запрет на экспорт бычков, что повысит рентабельность хозяйств. Кроме того, фермерам необходим доступ к льготным займам для пополнения оборотных средств.
По мнению отраслевых экспертов, реализация этих мер позволит стабилизировать рынок, поддержать сельхозпроизводителей и обеспечить потребителей качественным мясом по доступной цене. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть государственная политика в сфере субсидирования, финансирования и регулирования торговли.
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