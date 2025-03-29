Экс-силовики похитили казахстанца и вымогали у него деньги

В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входили бывшие сотрудники правоохранительных органов. Задержанным инкриминируют похищение человека и вымогательство крупной суммы денег, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото прокуратуры Павлодарской области

В Павлодарской области задержаны участники преступной группы, среди которых – бывшие сотрудники силовых структур.

Преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, инициированных региональной прокуратурой. В операции приняли участие сотрудники департамента экономических расследований при поддержке Агентства по противодействию коррупции.

Согласно официальной информации, подозреваемые с применением насилия удерживали потерпевшего в его автомобиле с целью завладения крупной суммой денежных средств.

Факты похищения человека и вымогательства были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 125 и 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование ведут специальные прокуроры. Все подозреваемые задержаны, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия не разглашается.