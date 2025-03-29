Казахстанка продавала людей в Бахрейн

В Шымкенте рассматривается уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в организации каналов переправки женщин за границу под видом трудоустройства. По данным следствия, с 2016 года она занималась вербовкой гражданок Казахстана для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента рассматривает уголовное дело в отношении гражданки «З», обвиняемой в торговле людьми.

Согласно материалам следствия, с 2016 года обвиняемая действовала в составе преступной группы совместно с неустановленными лицами. Под предлогом трудоустройства она вербовала женщин из Казахстана и переправляла их в Королевство Бахрейн. Особое внимание уделялось тем, кто находился в тяжёлой финансовой ситуации.

Женщинам обещали высокооплаченные вакансии, однако по прибытии на место у них отбирали документы, ограничивали свободу передвижения и принуждали к занятию проституцией. Некоторые из пострадавших стали жертвами насилия и психологического давления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых правоохранительными органами, несколько женщин были освобождены и возвращены на территорию Казахстана.

Прокуратура уточнила, что ранее специализированный межрайонный суд уже вынес приговоры в отношении 23 человек, причастных к аналогичным преступлениям. В настоящее время судебный процесс по делу гражданки «З» продолжается. Ведётся работа по установлению других возможных участников преступной схемы.