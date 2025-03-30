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29.03.2025, 20:06

В Казахстане обсуждают расширение медпомощи для иностранцев

Новости Казахстана 0 494

В министерстве здравоохранения РК состоялась встреча, посвящённая вопросам предоставления медицинских услуг мигрантам, иностранцам и лицам без гражданства. Участники обсудили действующие нормы, существующие ограничения и возможные пути расширения доступа к лечению, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Вопросы оказания медицинской помощи мигрантам и беженцам стали темой обсуждения в министерстве здравоохранения Республики Казахстан. В рабочей встрече приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова и глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане Серхан Актопырак.

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, мигранты с видом на постоянное жительство, иностранцы и лица без гражданства, официально проживающие на территории Казахстана, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – наравне с гражданами страны. Однако для иностранных граждан, пребывающих в республике временно, ситуация иная: им доступна только экстренная помощь, а также лечение заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Все остальные виды медицинских услуг предоставляются на платной основе либо через добровольное медицинское страхование.

Представители Международной организации по миграции озвучили ряд предложений по улучшению системы медицинского сопровождения для мигрантов и мобильных групп населения. В частности, обсуждалась возможность внедрения обязательных предвыездных медицинских осмотров для тех, кто планирует длительное пребывание в Казахстане. Подробности таких осмотров, а также перечень возможных дополнительных мер пока не конкретизированы.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поддержала инициативу МОМ, отметив, что вопросы здоровья мигрантов приобретают особую значимость в условиях глобальных миграционных и гуманитарных кризисов.

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