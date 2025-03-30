Сестра Шавката Рахмонова может завершить карьеру в ММА

Замзагуль Файзолланова, чемпионка лиги Alash Pride, рассказала о возможном завершении спортивной карьеры своей подруги и коллеги по ММА Соры Рахмоновой, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: ©instagram.com/rakhmonova

Чемпионка казахстанской бойцовской лиги Alash Pride Замзагуль Файзолланова высказалась о возможном завершении карьеры в смешанных единоборствах своей подруги и коллеги Соры Рахмоновой. В эфире программы «Бірге Бір» на телеканале SPORT+ она отметила, что Сора, вероятнее всего, не вернется в профессиональный спорт.

Мы с Сорой разные люди. Сора вышла замуж, и я не думаю, что она вернется в спорт. Она и раньше говорила, что если выйдет замуж, оставит спорт. Думаю, Сора нашла свой жизненный путь, - сказала Замзагуль.

Сора Рахмонова – родная сестра известного бойца UFC Шавката Рахмонова. Ранее она планировала принять участие в претендентской серии Даны Уайта (Dana White’s Contender Series), где могла побороться за контракт с UFC. Однако из-за травмы ей пришлось отказаться от участия в турнире. Вскоре после этого спортсменка вышла замуж и, по информации Sports.kz, решила сосредоточиться на семейной жизни.