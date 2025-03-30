Казахстанка нашла способ резко снизить ипотеку — на 1,8 миллиона тенге

На платформе Threads пользователи активно обсуждают способы, которые помогают быстрее рассчитаться с ипотекой и при этом существенно сократить переплату. Один из таких лайфхаков привлек внимание благодаря конкретным цифрам: девушка рассказала, как досрочный платеж в размере 260 тысяч тенге позволил ей уменьшить срок ипотеки на восемь месяцев и сэкономить почти 1,8 миллиона тенге на процентах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: golos-naroda.kz

Как известно, досрочные выплаты по ипотеке могут пойти в двух направлениях: либо уменьшается срок кредита, либо снижается ежемесячный платеж. Финансовые эксперты настоятельно рекомендуют выбирать именно сокращение срока, так как это позволяет максимально снизить сумму общей переплаты.

«Я внесла один досрочный платеж — 260 тысяч тенге — и в результате уменьшила срок ипотеки на восемь месяцев, а общую переплату — на 1,8 миллиона тенге. Поделилась этой стратегией со своей клиенткой — она была в шоке. Я-то думала, об этом все знают! Друзья, досрочные платежи действительно работают и это очень выгодно», — рассказала автор поста в Threads.

Скрин из соцсети Threads

А как насчет штрафов?

Многие заемщики опасаются штрафных санкций за досрочное погашение. И действительно, банки могут взимать такую комиссию, особенно в первый год кредитования. Однако, по словам автора поста, в большинстве случаев штраф составляет всего 1% от суммы досрочного взноса — и даже с учётом этого комиссия оказывается менее ощутимой, чем проценты, которые пришлось бы выплачивать в течение всего срока ипотеки.

«В первый год ипотеки банкам совершенно невыгодно, чтобы вы вносили дополнительные платежи, поэтому они могут пугать штрафами. Но не стоит на этом останавливаться — просто уточните точную сумму штрафа и решите, стоит ли оно того. Как правило, выгода очевидна», — добавила она.

Все зависит от условий

Тем не менее, опыт других пользователей показывает, что эффект от досрочных погашений может отличаться — всё зависит от условий конкретного ипотечного договора. Один из комментаторов отметил, что вносил частичные досрочные платежи по 275 тысяч тенге, однако общая сумма переплаты уменьшилась всего на 450 тысяч тенге.

«Я оформил ипотеку в БЦК под 18,5% годовых. Квартира стоит 18 миллионов, из них 14,5 миллиона — это кредит. Первоначальный взнос составил 20% от стоимости. Ежемесячно плачу 272 тысячи тенге. Уже пять раз делал досрочные платежи по 275 тысяч — но переплата сократилась всего на 450 тысяч. Все зависит от расчета и условий банка», — поделился он.

Как максимально эффективно снизить ипотечную нагрузку:

Старайтесь вносить досрочные платежи особенно в первые годы — именно в этот период наибольшая часть выплат уходит на проценты.

Выбирайте сокращение срока кредита, а не размера ежемесячного платежа — так вы сэкономите больше на процентах.

Не бойтесь штрафов за досрочное погашение — зачастую они минимальны и не перекрывают выгоды.

Внимательно изучите условия вашей ипотеки — не все досрочные платежи дают одинаковый эффект.

Опыт пользователей показывает: при грамотном подходе и своевременных взносах можно значительно уменьшить финансовую нагрузку и быстрее освободиться от долгового обязательства.