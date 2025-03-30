Судьба первого казахстанского электросуперкара: от амбиций к забвению

В 2015 году в Алматы был представлен первый казахстанский спортивный электромобиль, вызвавший как надежды, так и критику. Проект обещал революцию в отечественном автопроме, но столкнулся с серьезными препятствиями. Сегодня мы вспоминаем историю этого амбициозного начинания и выясняем его текущее состояние, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengri Auto и QAZ-Auto .

Фото: журнал QAZ-Auto

В октябре 2015 года на выставке Auto Expo в Алматы состоялась презентация первого казахстанского спортивного электромобиля. Разработчики обещали продемонстрировать инновационное транспортное средство, способное конкурировать с мировыми аналогами. Однако ожидания публики не оправдались: автомобиль появился на выставке с задержкой, и его состояние оставляло желать лучшего.

Очевидцы отмечали резкий запах свежей краски и недоработки в конструкции. Колеса казались несоразмерными, а пластиковые элементы выглядели непрозрачными и некачественными. Внешний вид электромобиля не соответствовал ожиданиям, сформированным ранее опубликованными изображениями и заявлениями разработчиков.

После выставки проект столкнулся с волной критики. Общественность выражала сомнения в технической готовности и перспективах серийного производства электромобиля. Разработчики, в свою очередь, ссылались на ограниченные ресурсы и сложности, связанные с инновационным характером проекта.

С течением времени информация о проекте становилась всё более скудной. Обещания о начале серийного производства так и не были реализованы. На сегодняшний день судьба первого казахстанского спортивного электромобиля остаётся неизвестной. Проект, некогда символизировавший амбиции отечественного автопрома, постепенно ушёл в забвение, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.