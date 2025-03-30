В меню автомобилей Kia появился казахский язык

Теперь автомобили Kia, официально поставляемые в Казахстан, смогут «заговорить» на казахском языке. Представители дистрибьютора марки сообщили о начале поэтапного внедрения локализованной версии медиасистемы, ориентированной на местных потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz

Фото: kolesa.kz

Первой моделью, получившей обновлённый интерфейс с поддержкой казахского языка, стал седан Kia K5. Прошивка с новой языковой настройкой уже доступна для этой модели. О сроках появления аналогичного функционала на других автомобилях марки пока не сообщается, однако процесс перевода программного обеспечения продолжается.

Таким образом, Kia присоединяется к числу автопроизводителей, адаптирующих мультимедийные системы своих моделей под реалии казахстанского рынка. Напомним, в марте 2024 года казахский язык появился в интерфейсе автомобилей китайской марки Chery, а недавно поддержку локального языка реализовала и компания BYD для своих моделей, представленных в стране.

Инициатива по включению казахского языка в меню автомобилей может стать важным шагом на пути к более глубокой локализации продукции автопроизводителей и укреплению связи с казахстанскими потребителями.