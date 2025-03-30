Министерство экологии РК заявило об угрозе исчезновения снежных барсов

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан предупредило о реальной угрозе исчезновения снежных барсов на территории страны. По данным ведомства, на сокращение численности редкого хищника влияет не только человеческий фактор в виде браконьерства и конфликтов с животноводами, но и деятельность недропользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: sev-in.ru

Как пояснили в ответе на официальный запрос агентства Kazinform, снежные барсы ежегодно становятся жертвами множества факторов антропогенного характера.

«К числу основных угроз для популяции снежного барса относятся браконьерство, конфликты с пастухами, разрушение естественной среды обитания, снижение численности копытных животных, реализация крупных инфраструктурных проектов, процессы урбанизации и добыча полезных ископаемых. В среднем от этих факторов в Казахстане ежегодно погибают от 3 до 5 особей снежного барса», — сообщили в министерстве.

Особую тревогу у специалистов вызывает высокая степень риска полного исчезновения этого вида, несмотря на принимаемые меры по его охране.

«Даже с учетом действующих природоохранных инициатив сохраняется угроза исчезновения снежного барса, обусловленная изменением климата и общей тенденцией сокращения мировой популяции. При недостаточной эффективности защитных мер численность может продолжить снижаться, что в перспективе приведет к исчезновению вида. Аналогичный путь в прошлом прошёл туранский тигр, который полностью исчез с территории Казахстана», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, необходимость сохранения снежного барса и повышения его численности ранее поднималась на IV заседании Национального курултая в Бурабае. Тогда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность охраны этого символа горной дикой природы.