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30.03.2025, 17:31

Сколько стоит отремонтировать квартиру в Казахстане: обзор цен 2025 года

Новости Казахстана 0 865

В 2025 году стоимость ремонта квартир в Казахстане значительно варьируется в зависимости от города, объема работ и выбранных материалов. Косметический ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 м² может обойтись от 163 000 до 290 500 тенге, в зависимости от региона. Капитальный ремонт, включающий замену коммуникаций и перепланировку, потребует более существенных вложений, с ценами от 32 500 до 50 000 тенге за квадратный метр, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Казинформ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Косметический ремонт предполагает обновление интерьера без затрагивания основных конструкций и коммуникаций. В расчетах для однокомнатной квартиры площадью 40 м² учитываются следующие работы и материалы:

  • Поклейка обоев: около 5 рулонов при стандартной высоте потолков.

  • Покраска стен: приблизительно 5 литров краски.

  • Замена розеток и выключателей: по 5 единиц каждого.

  • Укладка линолеума: 7 метров длиной и 4 метра шириной.

  • Дополнительные материалы: грунтовка (5 литров), шпатлевка (10 кг), обойный клей (1 кг), плинтусы (40 метров).

Ориентировочные затраты на косметический ремонт в различных городах Казахстана:

  • Нур-Султан (Астана): около 230 600 тенге

  • Алматы: примерно 290 500 тенге

  • Павлодар: от 222 500 тенге

  • Уральск: около 216 000 тенге

  • Тараз: приблизительно 204 500 тенге

  • Шымкент: около 216 500 тенге

  • Семей, Конаев, Костанай, Караганда, Туркестан, Талдыкорган: от 193 500 до 199 500 тенге

  • Усть-Каменогорск: от 188 500 тенге

  • Петропавловск: от 186 500 тенге

  • Атырау: от 183 000 тенге

  • Актау, Жезказган, Актобе, Кызылорда: от 176 500 тенге

  • Кокшетау: от 163 000 тенге

Капитальный ремонт:

Капитальный ремонт включает более сложные работы: выравнивание стен и полов, замену всех коммуникаций, демонтаж старых покрытий, установку новых дверей и окон, а также возможную перепланировку. Стоимость таких работ значительно выше и составляет от 32 500 до 50 000 тенге за квадратный метр — в зависимости от общего состояния жилья.

Ремонт "под ключ":

Для тех, кто предпочитает комплексный подход, строительные компании предлагают пакеты услуг ремонта "под ключ". Например:

  • Пакет "Smart": ремонт от 90 000 тенге за м²

  • Пакет "Senim": материалы и работы — от 34 000 тенге за м²

  • Пакет "Pro": ремонт под ключ — от 115 000 тенге за м²

Вывод:

Стоимость ремонта в Казахстане в 2025 году зависит от множества факторов: типа ремонта, площади помещения, выбранных материалов и региона. Рекомендуется заранее составить подробную смету и проконсультироваться с профессионалами для оптимизации расходов и достижения желаемого результата.

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