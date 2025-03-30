Сколько стоит отремонтировать квартиру в Казахстане: обзор цен 2025 года

В 2025 году стоимость ремонта квартир в Казахстане значительно варьируется в зависимости от города, объема работ и выбранных материалов. Косметический ремонт однокомнатной квартиры площадью 40 м² может обойтись от 163 000 до 290 500 тенге, в зависимости от региона. Капитальный ремонт, включающий замену коммуникаций и перепланировку, потребует более существенных вложений, с ценами от 32 500 до 50 000 тенге за квадратный метр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ .

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Косметический ремонт предполагает обновление интерьера без затрагивания основных конструкций и коммуникаций. В расчетах для однокомнатной квартиры площадью 40 м² учитываются следующие работы и материалы:

Поклейка обоев: около 5 рулонов при стандартной высоте потолков.

Покраска стен: приблизительно 5 литров краски.

Замена розеток и выключателей: по 5 единиц каждого.

Укладка линолеума: 7 метров длиной и 4 метра шириной.

Дополнительные материалы: грунтовка (5 литров), шпатлевка (10 кг), обойный клей (1 кг), плинтусы (40 метров).

Ориентировочные затраты на косметический ремонт в различных городах Казахстана:

Нур-Султан (Астана): около 230 600 тенге

Алматы: примерно 290 500 тенге

Павлодар: от 222 500 тенге

Уральск: около 216 000 тенге

Тараз: приблизительно 204 500 тенге

Шымкент: около 216 500 тенге

Семей, Конаев, Костанай, Караганда, Туркестан, Талдыкорган: от 193 500 до 199 500 тенге

Усть-Каменогорск: от 188 500 тенге

Петропавловск: от 186 500 тенге

Атырау: от 183 000 тенге

Актау, Жезказган, Актобе, Кызылорда: от 176 500 тенге

Кокшетау: от 163 000 тенге

Капитальный ремонт:

Капитальный ремонт включает более сложные работы: выравнивание стен и полов, замену всех коммуникаций, демонтаж старых покрытий, установку новых дверей и окон, а также возможную перепланировку. Стоимость таких работ значительно выше и составляет от 32 500 до 50 000 тенге за квадратный метр — в зависимости от общего состояния жилья.

Ремонт "под ключ":

Для тех, кто предпочитает комплексный подход, строительные компании предлагают пакеты услуг ремонта "под ключ". Например:

Пакет "Smart": ремонт от 90 000 тенге за м²

Пакет "Senim": материалы и работы — от 34 000 тенге за м²

Пакет "Pro": ремонт под ключ — от 115 000 тенге за м²

Вывод:

Стоимость ремонта в Казахстане в 2025 году зависит от множества факторов: типа ремонта, площади помещения, выбранных материалов и региона. Рекомендуется заранее составить подробную смету и проконсультироваться с профессионалами для оптимизации расходов и достижения желаемого результата.