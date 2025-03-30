20 тысяч за килограмм: в Алматы продают элитные помидоры (видео)

В Алматы появились на прилавках необычные томаты – фиолетовые или «синие», цена которых может достигать 20 тысяч тенге за килограмм. Об этом сообщил один из горожан, поделившись своим опытом в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: amazon.com

По словам покупателя, за три таких томата он заплатил 14 тысяч тенге. Пользователи сети были ошеломлены такой стоимостью, активно обсуждая «золотые» помидоры в комментариях.

«Три штуки обошлись в 14 тысяч тенге… Этот сорт называют синим или фиолетовым. Я не знаю, купил бы их снова, будь я богаче», – написал автор публикации.

Покупатель отметил, что вкус у томатов малиновый, и он существенно отличается от классических красных сортов. Также, по его словам, фиолетовые помидоры обладают полезными свойствами и могут положительно влиять на здоровье – в частности, способствовать профилактике онкологических заболеваний.

«Цена, конечно, выше, чем за мясо», – добавил он.

В чём причина высокой стоимости?

Фиолетовые помидоры – это не просто экзотика. Их уникальность объясняется высоким содержанием антоцианов – природных антиоксидантов, которые придают овощам насыщенный тёмный цвет. Эти вещества также присутствуют в таких продуктах, как черника, баклажаны и краснокочанная капуста.

Селекционеры смогли внедрить антоцианы в томаты, выведя новый сорт с потенциальными полезными свойствами, за что он и получил такую высокую оценку на рынке.

Уникальность или маркетинговый трюк?

Новость вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Мнения разделились: одни считают, что высокую цену оправдывает уникальность и полезность продукта, другие же уверены – это не более чем маркетинговый ход, рассчитанный на ценителей редких продуктов и любителей экзотики.

«Руслан, не жалко такие деньги тратить?!»

«По Esentai Mall налоговая плачет».

«Это они с Мадагаскара, что ли? Почему такая цена?!»

Покупать ли такие дорогие томаты – дело вкуса и возможностей каждого. Но факт остаётся фактом: фиолетовые помидоры по 20 тысяч тенге за килограмм можно смело считать одними из самых дорогих овощей, представленных на рынке Казахстана.