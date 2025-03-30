18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.42
542.08
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.03.2025, 17:39

20 тысяч за килограмм: в Алматы продают элитные помидоры (видео)

Новости Казахстана 0 551

В Алматы появились на прилавках необычные томаты – фиолетовые или «синие», цена которых может достигать 20 тысяч тенге за килограмм. Об этом сообщил один из горожан, поделившись своим опытом в соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: amazon.com
Фото: amazon.com

По словам покупателя, за три таких томата он заплатил 14 тысяч тенге. Пользователи сети были ошеломлены такой стоимостью, активно обсуждая «золотые» помидоры в комментариях.

«Три штуки обошлись в 14 тысяч тенге… Этот сорт называют синим или фиолетовым. Я не знаю, купил бы их снова, будь я богаче», – написал автор публикации.

Покупатель отметил, что вкус у томатов малиновый, и он существенно отличается от классических красных сортов. Также, по его словам, фиолетовые помидоры обладают полезными свойствами и могут положительно влиять на здоровье – в частности, способствовать профилактике онкологических заболеваний.

«Цена, конечно, выше, чем за мясо», – добавил он.

В чём причина высокой стоимости?

Фиолетовые помидоры – это не просто экзотика. Их уникальность объясняется высоким содержанием антоцианов – природных антиоксидантов, которые придают овощам насыщенный тёмный цвет. Эти вещества также присутствуют в таких продуктах, как черника, баклажаны и краснокочанная капуста.

Селекционеры смогли внедрить антоцианы в томаты, выведя новый сорт с потенциальными полезными свойствами, за что он и получил такую высокую оценку на рынке.

Уникальность или маркетинговый трюк?

Новость вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Мнения разделились: одни считают, что высокую цену оправдывает уникальность и полезность продукта, другие же уверены – это не более чем маркетинговый ход, рассчитанный на ценителей редких продуктов и любителей экзотики.

«Руслан, не жалко такие деньги тратить?!»
«По Esentai Mall налоговая плачет».
«Это они с Мадагаскара, что ли? Почему такая цена?!»

Покупать ли такие дорогие томаты – дело вкуса и возможностей каждого. Но факт остаётся фактом: фиолетовые помидоры по 20 тысяч тенге за килограмм можно смело считать одними из самых дорогих овощей, представленных на рынке Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…