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30.03.2025, 18:11

Вместо голливудской улыбки за 5 млн казахстанец получил судебное разбирательство

Новости Казахстана 0 1 315

Пенсионные накопления, которые человек копит всю жизнь, предназначены для безбедной старости. Но житель Кызылординской области решил использовать часть этих средств на улучшение качества жизни — на стоматологическое лечение. Однако, вместо желаемых новых зубов он получил лишь разочарование и судебное разбирательство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz 

 

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Житель Казахстана перевёл 5,3 миллиона тенге с индивидуального пенсионного счёта в “Отбасы банке” на счёт частной медицинской клиники, рассчитывая на лечение. Однако, вопреки ожиданиям, после оплаты ему так и не назначили приём — не последовало ни звонка, ни конкретной даты. Медицинская помощь, за которую уже были внесены серьёзные средства, так и не была оказана.

Разочарованный клиент обратился за защитой своих прав в суд. Разбирательство оказалось недолгим — в процессе слушания клиника согласилась урегулировать вопрос через процедуру медиации и вернуть всю сумму. Суд утвердил достигнутое соглашение, и теперь учреждение обязано полностью компенсировать пациенту затраты, сообщили в пресс-службе суда.

Такие ситуации, увы, далеко не единичны. В стране уже имели место аналогичные случаи, когда частные медцентры получали оплату, но не исполняли взятые на себя обязательства.

Юристы подчёркивают: при неоказании услуг или нарушении условий договора пациенты вправе требовать возврата уплаченных денег.

Как действовать, если клиника не исполняет условия договора:

  • Сначала — направить письменную претензию в администрацию учреждения.

  • Затем — подать жалобу в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и Фонд социального медстрахования.

  • При отсутствии реакции — обращаться в суд.

  • И, конечно, заранее проверять наличие лицензий у клиники.

Важно: сохраняйте договор и чеки. Эти документы станут ключевым аргументом в защите ваших интересов, если клиника не выполнит свои обязательства.

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