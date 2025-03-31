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31.03.2025, 06:44

В Казахстане изменился порядок оплаты труда учителей: что нового

Новости Казахстана 0 5 423

С момента принятия в 2019 году Закона «О статусе педагога» в Казахстане началась масштабная реформа системы оплаты труда работников образования. Изменения коснулись как размеров заработной платы, так и принципов её начисления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Рост заработной платы

После вступления закона в силу, доходы школьных учителей были поэтапно увеличены — в среднем в два раза по сравнению с предыдущими уровнями.

  • С сентября 2023 года на 30% выросли зарплаты воспитателей дошкольных организаций.

  • Преподаватели колледжей и других учреждений технического и профессионального образования, привлечённые с производства, получили надбавки в размере 30–35%.

Факторы, влияющие на размер зарплаты

Новая система оплаты труда делает доход педагога более гибким и напрямую зависящим от его профессионального развития и активности. Основные параметры, определяющие зарплату:

  • Квалификационная категория — надбавка от 30% до 50%;

  • Педагогический стаж — чем больше опыта, тем выше оплата;

  • Объём учебной нагрузки — влияет на базовый уровень заработка;

  • Дополнительные выплаты:

    • За условия труда;

    • За наличие академической степени — 10 МРП;

    • За наставничество и классное руководство.

Поддержка сельских учителей

Государство оказывает особое внимание педагогам, работающим в сельской местности. Их заработная плата как минимум на 25% выше, чем у коллег из городов. Это помогает стимулировать молодых специалистов к работе в отдалённых регионах страны.

Профессиональный рост — залог высокого дохода

Новая система оплаты труда делает упор на инициативность и стремление к развитию. Педагоги, которые активно повышают квалификацию, получают новые категории и берут на себя дополнительную нагрузку, могут рассчитывать на значительно более высокий доход.

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