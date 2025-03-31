В Казахстане изменился порядок оплаты труда учителей: что нового

С момента принятия в 2019 году Закона «О статусе педагога» в Казахстане началась масштабная реформа системы оплаты труда работников образования. Изменения коснулись как размеров заработной платы, так и принципов её начисления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Рост заработной платы
После вступления закона в силу, доходы школьных учителей были поэтапно увеличены — в среднем в два раза по сравнению с предыдущими уровнями.
С сентября 2023 года на 30% выросли зарплаты воспитателей дошкольных организаций.
Преподаватели колледжей и других учреждений технического и профессионального образования, привлечённые с производства, получили надбавки в размере 30–35%.
Новая система оплаты труда делает доход педагога более гибким и напрямую зависящим от его профессионального развития и активности. Основные параметры, определяющие зарплату:
Квалификационная категория — надбавка от 30% до 50%;
Педагогический стаж — чем больше опыта, тем выше оплата;
Объём учебной нагрузки — влияет на базовый уровень заработка;
Дополнительные выплаты:
За условия труда;
За наличие академической степени — 10 МРП;
За наставничество и классное руководство.
Государство оказывает особое внимание педагогам, работающим в сельской местности. Их заработная плата как минимум на 25% выше, чем у коллег из городов. Это помогает стимулировать молодых специалистов к работе в отдалённых регионах страны.
Новая система оплаты труда делает упор на инициативность и стремление к развитию. Педагоги, которые активно повышают квалификацию, получают новые категории и берут на себя дополнительную нагрузку, могут рассчитывать на значительно более высокий доход.
Комментарии0 комментарий(ев)