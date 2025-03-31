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31.03.2025, 08:15

Доверенность на квартиру обернулась для казахстанки потерянными миллионами

Новости Казахстана 0 820

В Караганде местная жительница уже пятый год безуспешно пытается вернуть 11 миллионов тенге, которые она потратила на приобретение недвижимости. По словам девушки, она стала жертвой мошеннических действий. Причем в обмане она обвиняет не кого-нибудь, а сотрудницу одного из судов города, сообщает Lada.kz со ссылкой на Тengrinews.kz

 

 

Фото: pexels
Фото: pexels

В 2020 году семья Айым, переехавшая из Балхаша, решила купить трехкомнатную квартиру в Караганде. Объявление нашли в интернете, проверили документы, внесли аванс — 100 тысяч тенге. В день сделки продавец направила к нотариусу доверенное лицо. Из-за ошибки в адресе квартиры оформили предварительный договор, передав 11 миллионов тенге. На следующий день продавец заявила, что денег не получала, а «представитель» оказался мошенником.

Суд обязал вернуть всю сумму с продавца и её доверенного лица. Но взыскание затянулось — женщина, по словам Айым, до сих пор живёт в той квартире и препятствует исполнению решения. После стресса у матери Айым ухудшилось здоровье, и она скончалась. Семья продолжает платить за аренду и услуги адвокатов.

Продавец квартиры утверждает, что тоже стала жертвой схемы. За два года не сумев продать жильё, она обратилась в ломбард «Гарант» и выдала посреднику генеральную доверенность. Именно в день сделки офис ломбарда закрыли, а деньги, по её словам, были внесены в кассу — сама она их не получала. Ответственность за возвращение средств, считает она, должен нести посредник.

Судебный исполнитель Юрий Пушкарев сообщил, что взыскание продолжается, но тормозится обжалованием оценки квартиры. Ответчица отказалась проводить повторную экспертизу, за что на неё составлен административный протокол. Также рассматривается вопрос о привлечении её к уголовной ответственности за уклонение от исполнения судебного решения. У второго ответчика имущества не обнаружено.

Адвокат Евгения Хабарова предупреждает: покупка недвижимости по доверенности сопряжена с серьёзными рисками. Перед сделкой важно проверить юридическую чистоту объекта, наличие обременений, долгов, согласие супруга, если продавец в браке. Желательно привлекать юриста или нотариуса. Деньги следует передавать только реальному владельцу недвижимости — даже при наличии доверенности это крайне нежелательно.

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