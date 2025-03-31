В Казахстане ужесточат правила оформления банковских карт: что изменится

В Казахстане планируют ввести более строгие требования к процедуре выдачи банковских карт. Соответствующий проект нормативного правового акта (НПА) был опубликован Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz

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Документ вынесен на общественное обсуждение и будет доступен для комментариев до 14 апреля. В нём предлагается целый ряд новых мер, направленных на усиление контроля при оформлении платёжных карт. Среди ключевых инициатив — ограничение удалённого оформления карт, внедрение биометрической идентификации и ужесточение проверки иностранных граждан.

Согласно проекту постановления, предполагается:

запретить дистанционную выдачу и перевыпуск карт, в том числе через доверенных лиц;

ввести обязательную двухфакторную идентификацию клиента с использованием биометрических данных;

установить правило «одна платёжная карта — одному владельцу»;

проверять законность пребывания на территории Казахстана для иностранных заявителей;

усилить контроль за всеми входящими и исходящими транзакциями в течение первых трёх месяцев с момента выпуска или перевыпуска карты.

Помимо этого, планируется расширить взаимодействие банков с Антифрод-центром Национального банка. Эта мера направлена на борьбу с дропперскими операциями и пресечение неконтролируемой выдачи платёжных карт.

АРРФР подчёркивает, что такие шаги необходимы для повышения финансовой безопасности и предотвращения мошенничества в банковском секторе.