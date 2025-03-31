Казахстанца экстрадировали из России за мошенничество на 50 миллионов тенге

Гражданин Казахстана, подозреваемый в крупномасштабном мошенничестве, был экстрадирован из России на родину для привлечения к уголовной ответственности. Об этом 31 марта 2025 года сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: independent.co.uk

По данным надзорного органа, в 2017 году мужчина учредил фиктивную фирму и, действуя обманным путём, направил потенциальному партнёру поддельное коммерческое предложение о поставке битума. Получив предоплату в размере 50 миллионов тенге, он не выполнил условия сделки, а затем скрылся, чтобы избежать ответственности. В результате злоумышленник был объявлен в международный розыск.

— Получив от предпринимателя крупную сумму, подозреваемый покинул страну и долгое время скрывался за рубежом, — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину удалось задержать в октябре 2024 года в Орловской области Российской Федерации. После оформления всех необходимых процедур он был экстрадирован в Казахстан.

Согласно действующему законодательству, за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.