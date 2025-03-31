Запахло штрафом: жителя Казахстана наказали за рыбный багаж в автобусе

В Абайской области мужчина был привлечён к административной ответственности за незаконную транспортировку рыбы в междугороднем автобусе, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный аккаунт областного суда в Facebook .

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Согласно информации, предоставленной судом Маканчинского района, на рассмотрение было передано дело об административном правонарушении по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина перевозил в автобусе 62 килограмма окуня и 2,5 килограмма судака без каких-либо разрешительных документов.

Изучив материалы дела, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения. При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, раскаяние и добровольное возмещение нанесённого ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате мужчине был назначен административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), при этом сумма была снижена на 30% в связи с добровольной оплатой. Также суд постановил уничтожить изъятую рыбу.

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что согласно части 1 статьи 389 КоАП РК, незаконные приобретение, сбыт, перевозка, ввоз, вывоз, хранение или содержание диких животных, растений, их частей или производных (дериватов) влекут за собой административный штраф в размере 10 МРП (в 2025 году — 39 320 тенге) с обязательной конфискацией продукции.