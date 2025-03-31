18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.03.2025, 11:00

Запахло штрафом: жителя Казахстана наказали за рыбный багаж в автобусе

Новости Казахстана 0 818

В Абайской области мужчина был привлечён к административной ответственности за незаконную транспортировку рыбы в междугороднем автобусе, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный аккаунт областного суда в Facebook.

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Согласно информации, предоставленной судом Маканчинского района, на рассмотрение было передано дело об административном правонарушении по части 1 статьи 389 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина перевозил в автобусе 62 килограмма окуня и 2,5 килограмма судака без каких-либо разрешительных документов.

Изучив материалы дела, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения. При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства, такие как признание вины, раскаяние и добровольное возмещение нанесённого ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате мужчине был назначен административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), при этом сумма была снижена на 30% в связи с добровольной оплатой. Также суд постановил уничтожить изъятую рыбу.

На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что согласно части 1 статьи 389 КоАП РК, незаконные приобретение, сбыт, перевозка, ввоз, вывоз, хранение или содержание диких животных, растений, их частей или производных (дериватов) влекут за собой административный штраф в размере 10 МРП (в 2025 году — 39 320 тенге) с обязательной конфискацией продукции.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…