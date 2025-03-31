Биометрию вводят в аэропортах Астаны и Алматы

В международных аэропортах двух крупнейших городов Казахстана — Алматы и Астаны — начинается внедрение биометрической системы. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации (КГА) в ответ на официальный запрос издания LS , передает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о пилотном проекте, который предполагает создание уникального цифрового токена. Он формируется при условии, что пассажир предоставляет свои биометрические данные, а также загружает посадочный талон через мобильное приложение eGov Mobile.

"Внедрение данной технологии позволит ускорить процесс идентификации пассажиров, использующих биометрию, а также значительно сократит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором на этапах регистрации, досмотра и посадки на рейс", — пояснили в КГА.

Кроме того, по информации Комитета, авиационная отрасль страны в целом проходит активную цифровую трансформацию. Одним из направлений этого процесса стало внедрение системы добровольного страхования пассажиров от задержек рейсов. Благодаря этой инициативе пассажиры смогут рассчитывать на получение компенсаций в случае изменения статуса их полета.