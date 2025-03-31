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31.03.2025, 11:30

Ключевые изменения в жизни казахстанцев с апреля 2025 года

Новости Казахстана 0 1 555

Информационная система «Параграф» представила обзор законодательных изменений, вступивших в силу в апреле 2025 года. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Zakon.kz.

Фото: almaty2017.com: UGC
Фото: almaty2017.com: UGC

С апреля в силу вступают важные изменения в законодательстве, касающиеся транспорта, соцподдержки, образования, здравоохранения, банков, страхования и др. Вот ключевые нововведения.

Транспорт: новые правила для мопедов и техосмотра

С 5 апреля мопеды приравнены к механическим ТС:

  • обязательная регистрация;

  • техосмотр;

  • страховка;

  • водительское удостоверение категории A1.

Изменения в техосмотре:

  • обязательное разрешение для операторов;

  • изменены сроки прохождения:

    • раз в 12 месяцев — для авто старше 7 лет (не используемых в бизнесе);

    • раз в 6 месяцев — для авто, перевозящих пассажиров и опасные грузы.

Новые ПДД для мопедов и мотоциклов:

  • обязательны мотошлемы для водителей и пассажиров;

  • запрет на езду без рук, на одном колесе, с выступающим грузом;

  • пассажирам запрещено вставать на сиденье во время движения.

Страхование по системе «бонус-малус»:

  • за ДТП по вине водителя снижается страховой класс;

  • для аккуратных водителей сохраняются льготы.

Поддержка детей и семей

Организации по наставничеству:

  • получен официальный статус;

  • помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения;

  • обязательна конфиденциальность и отчетность.

Финансовая помощь обучающимся:

  • теперь предоставляется не только в госшколах;

  • помощь получают дети из малообеспеченных, многодетных и пострадавших от ЧС семей.

Образование: «Келешек» и неформальное обучение

Программа "Келешек":

  • стартовый капитал от государства:

    • 60 МРП — для всех;

    • 120 МРП — для детей-сирот;

  • капитал инвестируется и приносит доход.

Признание неформального образования:

  • засчитываются курсы с онлайн-платформ (Coursera, EdX и др.);

  • создается комиссия в учебных заведениях;

  • подтверждение — сертификат с указанием часов и оценок.

Здравоохранение: контроль и поддержка пациентов

С 6 апреля:

  • в каждой медорганизации — кабинет приема граждан и телефон доверия;

  • информация размещается на сайте и в холлах.

Расширен перечень экспертиз качества:

  • госпитализация, патронажи, вызовы скорой и др.

Обновлены цены на медизделия в рамках госгарантий.

Финансовый сектор: мониторинг и контроль

Банки:

  • обязаны выявлять подозрительные операции:

    • транзакции с нелегальными биржами;

    • переводы на электронные казино;

    • наркобизнес.

Страховые организации:

  • внедряют полноценную систему риск-менеджмента и внутреннего контроля;

  • обязаны проводить регулярные стресс-тесты и аудит.

Труд и соцзащита

Выплаты по беременности и уходу за ребенком:

  • расчет — не более 7 МЗП вне зависимости от числа работодателей;

  • исключены отчисления после наступления соцриска.

Профстандарты в железнодорожной сфере:

  • утверждены должности и обязанности (приемщик поездов, кассир, бригадир и др.).

Государственные закупки и контроль

Расширен перечень закупаемых услуг:

  • добавлены IT-сервис, печать, кибербезопасность.

Контроль за инвесторами:

  • проверки и иски теперь согласуются с прокуратурой;

  • документы подаются через госинформационные системы.

Земельные отношения

Минсельхоз обновил три госуслуги:

  • смена назначения земли;

  • продажа/аренда участков без аукциона;

  • выкуп в рассрочку.

Международное сотрудничество

Создание Центра промышленной кооперации с Узбекистаном:

  • цель — развитие МСБ и участие в глобальных производственных цепочках.

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