Ключевые изменения в жизни казахстанцев с апреля 2025 года

Информационная система «Параграф» представила обзор законодательных изменений, вступивших в силу в апреле 2025 года. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Zakon.kz.
С апреля в силу вступают важные изменения в законодательстве, касающиеся транспорта, соцподдержки, образования, здравоохранения, банков, страхования и др. Вот ключевые нововведения.
С 5 апреля мопеды приравнены к механическим ТС:
обязательная регистрация;
техосмотр;
страховка;
водительское удостоверение категории A1.
Изменения в техосмотре:
обязательное разрешение для операторов;
изменены сроки прохождения:
раз в 12 месяцев — для авто старше 7 лет (не используемых в бизнесе);
раз в 6 месяцев — для авто, перевозящих пассажиров и опасные грузы.
Новые ПДД для мопедов и мотоциклов:
обязательны мотошлемы для водителей и пассажиров;
запрет на езду без рук, на одном колесе, с выступающим грузом;
пассажирам запрещено вставать на сиденье во время движения.
Страхование по системе «бонус-малус»:
за ДТП по вине водителя снижается страховой класс;
для аккуратных водителей сохраняются льготы.
Организации по наставничеству:
получен официальный статус;
помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения;
обязательна конфиденциальность и отчетность.
Финансовая помощь обучающимся:
теперь предоставляется не только в госшколах;
помощь получают дети из малообеспеченных, многодетных и пострадавших от ЧС семей.
Программа "Келешек":
стартовый капитал от государства:
60 МРП — для всех;
120 МРП — для детей-сирот;
капитал инвестируется и приносит доход.
Признание неформального образования:
засчитываются курсы с онлайн-платформ (Coursera, EdX и др.);
создается комиссия в учебных заведениях;
подтверждение — сертификат с указанием часов и оценок.
С 6 апреля:
в каждой медорганизации — кабинет приема граждан и телефон доверия;
информация размещается на сайте и в холлах.
Расширен перечень экспертиз качества:
госпитализация, патронажи, вызовы скорой и др.
Обновлены цены на медизделия в рамках госгарантий.
Банки:
обязаны выявлять подозрительные операции:
транзакции с нелегальными биржами;
переводы на электронные казино;
наркобизнес.
Страховые организации:
внедряют полноценную систему риск-менеджмента и внутреннего контроля;
обязаны проводить регулярные стресс-тесты и аудит.
Выплаты по беременности и уходу за ребенком:
расчет — не более 7 МЗП вне зависимости от числа работодателей;
исключены отчисления после наступления соцриска.
Профстандарты в железнодорожной сфере:
утверждены должности и обязанности (приемщик поездов, кассир, бригадир и др.).
Расширен перечень закупаемых услуг:
добавлены IT-сервис, печать, кибербезопасность.
Контроль за инвесторами:
проверки и иски теперь согласуются с прокуратурой;
документы подаются через госинформационные системы.
Минсельхоз обновил три госуслуги:
смена назначения земли;
продажа/аренда участков без аукциона;
выкуп в рассрочку.
Создание Центра промышленной кооперации с Узбекистаном:
цель — развитие МСБ и участие в глобальных производственных цепочках.
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