Ключевые изменения в жизни казахстанцев с апреля 2025 года

Информационная система «Параграф» представила обзор законодательных изменений, вступивших в силу в апреле 2025 года. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Zakon.kz.

Фото: almaty2017.com: UGC

С апреля в силу вступают важные изменения в законодательстве, касающиеся транспорта, соцподдержки, образования, здравоохранения, банков, страхования и др. Вот ключевые нововведения.

Транспорт: новые правила для мопедов и техосмотра

С 5 апреля мопеды приравнены к механическим ТС:

обязательная регистрация;

техосмотр;

страховка;

водительское удостоверение категории A1.

Изменения в техосмотре:

обязательное разрешение для операторов;

изменены сроки прохождения: раз в 12 месяцев — для авто старше 7 лет (не используемых в бизнесе); раз в 6 месяцев — для авто, перевозящих пассажиров и опасные грузы.



Новые ПДД для мопедов и мотоциклов:

обязательны мотошлемы для водителей и пассажиров;

запрет на езду без рук, на одном колесе, с выступающим грузом;

пассажирам запрещено вставать на сиденье во время движения.

Страхование по системе «бонус-малус»:

за ДТП по вине водителя снижается страховой класс;

для аккуратных водителей сохраняются льготы.

Поддержка детей и семей

Организации по наставничеству:

получен официальный статус;

помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения;

обязательна конфиденциальность и отчетность.

Финансовая помощь обучающимся:

теперь предоставляется не только в госшколах;

помощь получают дети из малообеспеченных, многодетных и пострадавших от ЧС семей.

Образование: «Келешек» и неформальное обучение

Программа "Келешек":

стартовый капитал от государства: 60 МРП — для всех; 120 МРП — для детей-сирот;

капитал инвестируется и приносит доход.

Признание неформального образования:

засчитываются курсы с онлайн-платформ (Coursera, EdX и др.);

создается комиссия в учебных заведениях;

подтверждение — сертификат с указанием часов и оценок.

Здравоохранение: контроль и поддержка пациентов

С 6 апреля:

в каждой медорганизации — кабинет приема граждан и телефон доверия;

информация размещается на сайте и в холлах.

Расширен перечень экспертиз качества:

госпитализация, патронажи, вызовы скорой и др.

Обновлены цены на медизделия в рамках госгарантий.

Финансовый сектор: мониторинг и контроль

Банки:

обязаны выявлять подозрительные операции: транзакции с нелегальными биржами; переводы на электронные казино; наркобизнес.



Страховые организации:

внедряют полноценную систему риск-менеджмента и внутреннего контроля;

обязаны проводить регулярные стресс-тесты и аудит.

Труд и соцзащита

Выплаты по беременности и уходу за ребенком:

расчет — не более 7 МЗП вне зависимости от числа работодателей;

исключены отчисления после наступления соцриска.

Профстандарты в железнодорожной сфере:

утверждены должности и обязанности (приемщик поездов, кассир, бригадир и др.).

Государственные закупки и контроль

Расширен перечень закупаемых услуг:

добавлены IT-сервис, печать, кибербезопасность.

Контроль за инвесторами:

проверки и иски теперь согласуются с прокуратурой;

документы подаются через госинформационные системы.

Земельные отношения

Минсельхоз обновил три госуслуги:

смена назначения земли;

продажа/аренда участков без аукциона;

выкуп в рассрочку.

Международное сотрудничество

Создание Центра промышленной кооперации с Узбекистаном: