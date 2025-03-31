KASE даёт шанс каждому казахстанцу попробовать себя в роли инвестора

Казахстанская фондовая биржа 1 апреля запускает свежий этап популярного конкурса. Участникам предстоит проверить свои способности в торговле акциями, работая с виртуальными средствами. Finratings.kz рассказывает, как принять участие и какие призы ждут победителей, передает Lada.kz

Фото: eurasia.expert

Главная задача «Биржевого симулятора» — повышение финансовой грамотности, особенно среди молодежи, и предоставление практического опыта работы с ценными бумагами.

Условия участия:

Каждый участник получает виртуальный инвестиционный портфель в размере 1 миллиона тенге .

Для торговли доступны инструменты из списка первого класса ликвидности .

Задача — собрать наиболее эффективный инвестиционный портфель, максимально приумножив начальный капитал.

Итоги прошлого года

Проект стабильно привлекает большое количество участников. Так, в 2024 году в конкурсе:

Приняли участие 6786 человек из более чем 100 учебных заведений по всей стране.

Было заключено 13 195 сделок на общую сумму 25 млрд тенге .

В среднем каждый день проводилось 314 сделок на сумму порядка 618 млн тенге .

Самый активный участник совершил 1622 сделки с оборотом 10 млрд тенге.

По итогам конкурса:

10 лучших трейдеров были награждены ценными призами.

Студенты, совершившие не менее 20 сделок, а также преподаватели, активно вовлекавшие участников, получили сертификаты и благодарственные грамоты.

Как стать участником конкурса

Принять участие в «Биржевом симуляторе» просто. Для этого нужно:

Скачать мобильное приложение KASE Mobile из Google Play или App Store. Зарегистрироваться в приложении, указав личные и контактные данные. Перейти в раздел «Присоединиться к конкурсу» и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

После подачи заявки на указанную электронную почту придут подтверждение участия, а также персональные логин и пароль для входа в систему.

Дополнительную информацию можно получить, написав на customers@kase.kz или перейдя по ссылке на сайт KASE.