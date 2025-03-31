В Казахстане начали штрафовать и блокировать блогеров за незаконные розыгрыши

Инфлюенсеры в Казахстане оказались под пристальным вниманием властей: теперь за проведение несанкционированных розыгрышей в соцсетях им грозят миллионные штрафы и блокировка аккаунтов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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До недавнего времени казахстанские блогеры щедро раздавали подписчикам дорогостоящие призы — от смартфонов до автомобилей и недвижимости. Однако теперь подобная «щедрость» может обернуться серьёзными проблемами. Власти объявили борьбу с нелегальными лотереями в интернете, которые приравниваются к азартным играм, если они не согласованы с официальным оператором.

Только один легальный оператор

По словам вице-премьера Серика Жумангарина, проводить розыгрыши и лотереи в стране имеет право только компания «Сәтті Жұлдыз». Все остальные конкурсы, даже если они организуются «из добрых побуждений», считаются нарушением закона.

«Многие блогеры прикрываются благотворительностью, но по сути это мошенничество», — подчеркнул Жумангарин.

Масштабы нарушений — тысячи случаев

С начала 2025 года было зафиксировано около 1900 случаев интернет-мошенничества, из которых 389 напрямую связаны с незаконными лотереями и розыгрышами в соцсетях. Только с февраля 2024 года по этой статье оштрафовали 113 человек, а общая сумма штрафов превысила 50 миллионов тенге.

Некоторые блогеры, осознав серьёзность ситуации, пытались вернуть деньги участникам, однако избежать ответственности им не удалось — нарушение закона остаётся фактом, независимо от раскаяния.

Роскошная жизнь инфлюенсеров под вопросом

Вопросами богатства популярных блогеров активно интересуются и депутаты: общественность всё чаще задаётся вопросом, откуда у них виллы, элитные авто и многомиллионные доходы.

Международный опыт: жёсткие меры и громкие скандалы

В других странах к подобным нарушениям подходят не менее строго. В США за участие в незаконных розыгрышах подвергались расследованиям даже звёзды первой величины, включая Ким Кардашьян. В России же после серии скандалов выяснилось, что многие громкие «гивы» с дорогими призами были фиктивными — победителей попросту не существовало.

Казахстан пошёл по пути ужесточения

Систематические штрафы за незаконные розыгрыши начали применять в Казахстане с 2024 года. Под санкции попали как начинающие блогеры, так и крупные инфлюенсеры с многомиллионной аудиторией.