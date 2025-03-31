Иностранцы из стран ЕАЭС имеют право на пенсионные выплаты в Казахстане

Граждане государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работающие на территории Казахстана, могут рассчитывать на получение выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Эти выплаты формируются за счет пенсионных накоплений, сделанных во время трудовой деятельности в республике. По данным на текущий момент, 180 иностранных граждан уже получают пенсии по возрасту на основании накопленной суммы. Это касается в первую очередь граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

Кто имеет право на пенсии из ЕНПФ

Работодатели в Казахстане обязаны перечислять обязательные пенсионные взносы не только за казахстанских сотрудников, но и за иностранных работников из стран ЕАЭС, если те трудоустроены официально. Эти отчисления поступают на индивидуальные пенсионные счета, открытые в ЕНПФ.

Согласно данным фонда:

с января 2021 года по март 2025 года были открыты 97 378 индивидуальных пенсионных счетов для граждан стран ЕАЭС;

за этот период в ЕНПФ поступили взносы за каждого из этих работников.

Сколько иностранцев уже получают выплаты

За последние четыре года:

180 иностранных граждан начали получать пенсию по возрасту из ЕНПФ;

22 человека получают пенсионные выплаты как наследники умерших иностранных работников, трудившихся в Казахстане;

всего выплаты были назначены 202 гражданам стран ЕАЭС.

Международное соглашение гарантирует выплаты

Основанием для получения пенсионных выплат иностранцами служит соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, подписанное в 2021 году. В рамках этого документа:

страны-участницы признают пенсионные права трудящихся друг друга;

если человек официально работал в одной из стран союза, он может получать пенсию независимо от гражданства.

Казахстанцы тоже получают пенсии за рубежом

Это соглашение действует на взаимной основе. Граждане Казахстана, трудившиеся за границей, также могут претендовать на пенсионные выплаты из других стран ЕАЭС. Так, с 2021 года:

11 казахстанцам назначены пожизненные пенсионные выплаты из России и Кыргызстана;

еще 1 человек начал получать пенсию по потере кормильца из России.

Важный момент

Следует помнить, что право на пенсионные выплаты иностранцев в Казахстане действует только при соблюдении условий международного соглашения. В случае несоответствия, это право может быть ограничено.