Как и где казахстанцам проверить долги по налогу на транспорт

Причём даже своевременная оплата налога не всегда гарантирует отсутствие задолженности. Возможны технические сбои в системах Комитета государственных доходов (КГД) или банков, а также человеческий фактор: можно забыть о платеже или ошибиться в расчётах.

Проверить наличие долгов можно дистанционно, не посещая департамент госдоходов. Вот основные способы:

1. Через сайт Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz)

Проверка возможна без авторизации.

Порядок действий:

Перейдите на сайт kgd.gov.kz. Откройте вкладки:

«Главная» → «Электронные сервисы» → «Помощь бизнесу» → «Сведения об отсутствии/наличии задолженности». В появившемся поле введите свой ИИН (для физлиц) или БИН (для юрлиц). Подтвердите, что вы не робот. Получите информацию о наличии или отсутствии задолженности в виде таблицы.

2. Через портал электронного правительства eGov.kz

Для этого потребуется авторизация с использованием ЭЦП.

Как проверить:

Перейдите на eGov.kz. Авторизуйтесь при помощи электронной цифровой подписи. Откройте разделы:

«Главная» → «Гражданам» → «Таможня и налоги» → «Налогообложение». Выберите услугу:

«Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учёт по которым ведётся в органах государственных доходов». Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн». Заполните форму и подпишите запрос при помощи ЭЦП или QR-кода.

Результат предоставляется в течение одного рабочего дня.

3. Через мобильное приложение Kaspi.kz

Самый быстрый способ для пользователей Kaspi Bank.

Нажмите «Проверить» и получите таблицу с разбивкой по видам налогов и суммам, а также размером возможной пени, если она есть.

Инструкция:

Откройте приложение и перейдите по пути:

«Платежи» → «Все» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам». Ваш ИИН обычно определяется автоматически. Если нет — введите его вручную. Нажмите «Проверить».

Система покажет таблицу с указанием:

сумм задолженностей;

видов налогов;

возможной пени.

Проверяйте информацию заранее, чтобы избежать неприятностей. Даже если вы уверены, что всё оплатили, перепроверка займёт всего пару минут — и сбережёт время, деньги и нервы.