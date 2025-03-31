Как и где казахстанцам проверить долги по налогу на транспорт

Причём даже своевременная оплата налога не всегда гарантирует отсутствие задолженности. Возможны технические сбои в системах Комитета государственных доходов (КГД) или банков, а также человеческий фактор: можно забыть о платеже или ошибиться в расчётах.
Проверить наличие долгов можно дистанционно, не посещая департамент госдоходов. Вот основные способы:
1. Через сайт Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz)
Проверка возможна без авторизации.
Порядок действий:
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Перейдите на сайт kgd.gov.kz.
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Откройте вкладки:
«Главная» → «Электронные сервисы» → «Помощь бизнесу» → «Сведения об отсутствии/наличии задолженности».
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В появившемся поле введите свой ИИН (для физлиц) или БИН (для юрлиц).
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Подтвердите, что вы не робот.
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Получите информацию о наличии или отсутствии задолженности в виде таблицы.
2. Через портал электронного правительства eGov.kz
Для этого потребуется авторизация с использованием ЭЦП.
Как проверить:
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Перейдите на eGov.kz.
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Авторизуйтесь при помощи электронной цифровой подписи.
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Откройте разделы:
«Главная» → «Гражданам» → «Таможня и налоги» → «Налогообложение».
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Выберите услугу:
«Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учёт по которым ведётся в органах государственных доходов».
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Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн».
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Заполните форму и подпишите запрос при помощи ЭЦП или QR-кода.
Результат предоставляется в течение одного рабочего дня.
3. Через мобильное приложение Kaspi.kz
Самый быстрый способ для пользователей Kaspi Bank.
Нажмите «Проверить» и получите таблицу с разбивкой по видам налогов и суммам, а также размером возможной пени, если она есть.
Инструкция:
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Откройте приложение и перейдите по пути:
«Платежи» → «Все» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам».
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Ваш ИИН обычно определяется автоматически. Если нет — введите его вручную.
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Нажмите «Проверить».
Система покажет таблицу с указанием:
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сумм задолженностей;
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видов налогов;
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возможной пени.
Проверяйте информацию заранее, чтобы избежать неприятностей. Даже если вы уверены, что всё оплатили, перепроверка займёт всего пару минут — и сбережёт время, деньги и нервы.
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