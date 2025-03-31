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31.03.2025, 14:27

Как и где казахстанцам проверить долги по налогу на транспорт

Новости Казахстана 0 1 839

С приближением крайнего срока уплаты транспортного налога — 1 апреля — особенно важно убедиться, что у вас нет долгов перед государством. Ведь после этой даты к должникам могут быть применены штрафные санкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Причём даже своевременная оплата налога не всегда гарантирует отсутствие задолженности. Возможны технические сбои в системах Комитета государственных доходов (КГД) или банков, а также человеческий фактор: можно забыть о платеже или ошибиться в расчётах.

Проверить наличие долгов можно дистанционно, не посещая департамент госдоходов. Вот основные способы:

1. Через сайт Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz)

Как и где проверить долги по налогу на транспорт

Проверка возможна без авторизации.

Порядок действий:

  1. Перейдите на сайт kgd.gov.kz.

  2. Откройте вкладки:
    «Главная» → «Электронные сервисы» → «Помощь бизнесу» → «Сведения об отсутствии/наличии задолженности».

  3. В появившемся поле введите свой ИИН (для физлиц) или БИН (для юрлиц).

  4. Подтвердите, что вы не робот.

  5. Получите информацию о наличии или отсутствии задолженности в виде таблицы.

2. Через портал электронного правительства eGov.kz

Как и где проверить долги по налогу на транспорт

Для этого потребуется авторизация с использованием ЭЦП.

Как проверить:

  1. Перейдите на eGov.kz.

  2. Авторизуйтесь при помощи электронной цифровой подписи.

  3. Откройте разделы:
    «Главная» → «Гражданам» → «Таможня и налоги» → «Налогообложение».

  4. Выберите услугу:
    «Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учёт по которым ведётся в органах государственных доходов».

  5. Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн».

  6. Заполните форму и подпишите запрос при помощи ЭЦП или QR-кода.

Результат предоставляется в течение одного рабочего дня.

3. Через мобильное приложение Kaspi.kz

Как и где проверить долги по налогу на транспорт

Самый быстрый способ для пользователей Kaspi Bank.

Нажмите «Проверить» и получите таблицу с разбивкой по видам налогов и суммам, а также размером возможной пени, если она есть.

Инструкция:

  1. Откройте приложение и перейдите по пути:
    «Платежи» → «Все» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам».

  2. Ваш ИИН обычно определяется автоматически. Если нет — введите его вручную.

  3. Нажмите «Проверить».

Система покажет таблицу с указанием:

  • сумм задолженностей;

  • видов налогов;

  • возможной пени.

Проверяйте информацию заранее, чтобы избежать неприятностей. Даже если вы уверены, что всё оплатили, перепроверка займёт всего пару минут — и сбережёт время, деньги и нервы.

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