Белорусы пожаловались на вымогательство на трассе в Казахстане: с них потребовали 200 тысяч тенге

Автоблогер из Беларуси опубликовал видео, в котором рассказал о неприятной ситуации, произошедшей на трассе в Казахстане. По его словам, сотрудники местной полиции остановили их автомобиль и потребовали 200 тысяч тенге за «беспрепятственный проезд», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Кадр из видео

«У нас всё чисто, но нас заставили заплатить»

Как утверждает автор видео, его и его спутников остановили на трассе сотрудники патрульной полиции. После стандартной проверки документов стражи порядка не нашли нарушений. Однако вскоре друзья блогера, разговаривавшие с полицейскими отдельно, сообщили тревожную новость.

«Сказали: 200 тысяч тенге — и вас никто не тронет до границы. Якобы у нас нет местного техосмотра и мы попали на камеры. Вариантов не оставили — либо платим, либо будут проблемы», — рассказали мужчины.

В итоге, как позже уточнил блогер, деньги были переданы, после чего их отпустили, и они продолжили путь.

Реакция полиции: возбуждено уголовное дело

Инцидент вызвал резонанс в сети, и на него отреагировали в Департаменте полиции Туркестанской области. В официальном заявлении сообщается, что информация о возможном правонарушении была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей.

«На автодороге Шымкент – Самара зафиксирован видеоролик с участием, предположительно, сотрудников патрульной полиции. Ведется проверка. Обращений от возможных потерпевших не поступало, регистрационные данные автомобиля пока не установлены», — говорится в комментарии.

Примут меры: начато служебное расследование

Правоохранители также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, начато служебное расследование в отношении руководства подразделения, сотрудники которого могли быть замешаны в инциденте.