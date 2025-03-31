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31.03.2025, 15:12

Белорусы пожаловались на вымогательство на трассе в Казахстане: с них потребовали 200 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 13 768

Автоблогер из Беларуси опубликовал видео, в котором рассказал о неприятной ситуации, произошедшей на трассе в Казахстане. По его словам, сотрудники местной полиции остановили их автомобиль и потребовали 200 тысяч тенге за «беспрепятственный проезд», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

 

Кадр из видео
Кадр из видео

«У нас всё чисто, но нас заставили заплатить»

Как утверждает автор видео, его и его спутников остановили на трассе сотрудники патрульной полиции. После стандартной проверки документов стражи порядка не нашли нарушений. Однако вскоре друзья блогера, разговаривавшие с полицейскими отдельно, сообщили тревожную новость.

«Сказали: 200 тысяч тенге — и вас никто не тронет до границы. Якобы у нас нет местного техосмотра и мы попали на камеры. Вариантов не оставили — либо платим, либо будут проблемы», — рассказали мужчины.

В итоге, как позже уточнил блогер, деньги были переданы, после чего их отпустили, и они продолжили путь.

Реакция полиции: возбуждено уголовное дело

Инцидент вызвал резонанс в сети, и на него отреагировали в Департаменте полиции Туркестанской области. В официальном заявлении сообщается, что информация о возможном правонарушении была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей.

«На автодороге Шымкент – Самара зафиксирован видеоролик с участием, предположительно, сотрудников патрульной полиции. Ведется проверка. Обращений от возможных потерпевших не поступало, регистрационные данные автомобиля пока не установлены», — говорится в комментарии.

Примут меры: начато служебное расследование

Правоохранители также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, начато служебное расследование в отношении руководства подразделения, сотрудники которого могли быть замешаны в инциденте.

«Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. В целях предотвращения подобных ситуаций усилен контроль за действиями патрульных нарядов», — отметили в полиции.

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