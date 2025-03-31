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31.03.2025, 16:17

В правительстве придумали “новый налог“ для богатых казахстанцев

Новости Казахстана 0 576

Власти Казахстана решили отказаться от прямого налога на роскошь, заменив его новыми мерами повышенного налогообложения на дорогие товары и имущество. Об этом рассказал вице-премьер и министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Что именно подорожает

На минувшей неделе вице-министр нацэкономики Азамат Амрин уточнил, какие категории товаров и имущества попадут под повышенное налогообложение. По его словам, речь идет о:

  • Дорогом алкоголе. Например, при ввозе элитного коньяка стоимостью свыше 5 миллионов тенге за бутылку, к текущему налогу в размере около 470 тенге будет добавлен новый акциз — 10% от стоимости товара.

  • Табачной продукции. Для нее также вводится дополнительный акциз.

  • Элитных автомобилях. При ввозе транспортных средств стоимостью свыше 100 тысяч долларов, налоговая нагрузка увеличится — 10% от таможенной стоимости машины.

Почему отказались от "налога на роскошь"

Отвечая на вопрос журналистов о причинах отказа от ранее анонсированного налога на роскошь, Серик Жумангарин пояснил, что основная проблема — неоднозначность определения самого понятия "роскошь".

"Чтобы ввести налог на роскошь, нужно чётко понимать, что именно считать роскошью. То, что сейчас планируется облагать налогом, по сути, и есть проявление роскоши", — пояснил Жумангарин.

Он также привел примеры:

  • Владельцы недвижимости общей стоимостью свыше 450 миллионов тенге будут платить базовую ставку в 3 миллиона тенге в год, а также 2% от суммы превышения этой стоимости.

  • Для автомобилей стоимостью выше 75 миллионов тенге вводится повышенная ставка налога.

  • Аналогичная мера коснётся дорогого алкоголя и сигар.

Опасения властей

Вице-премьер отметил, что без четкого определения термина "роскошь" возможны ошибки в применении налога, из-за чего могут пострадать люди, не входящие в целевую категорию.

"Если не будет ясности, кто попадает под этот налог, есть риск, что обложат не тех людей", — отметил он.

Вопрос обсуждается давно

Идея введения налога на роскошь обсуждается в Казахстане уже несколько лет. В сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу предложил рассмотреть возможность его внедрения. По его замыслу, налог должен касаться только приобретения дорогостоящих активов и не должен затрагивать средний класс.

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