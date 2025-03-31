Сколько стоит жизнь в Казахстане: новые данные о прожиточном минимуме

В первом квартале 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 52 507 тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
По данным Бюро национальной статистики, за год этот показатель вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от пола, возраста и социального статуса граждан:
Мужчины старше 18 лет – 62 465 тенге (+8,7%)
Женщины старше 18 лет – 49 603 тенге (+8,8%)
Пенсионеры и пожилые люди – 49 091 тенге (+8,5%)
Дети до 14 лет – 42 114 тенге (+7,6%)
Юноши 14–17 лет – 66 272 тенге (+8,3%)
Девушки 14–17 лет – 50 783 тенге (+8,3%)
Уровень прожиточного минимума также значительно отличается в зависимости от региона. Наибольшие значения зафиксированы в следующих областях:
Мангистауская область – 61 956 тенге (+4,8%)
Алматинская область – 56 543 тенге (+13,3%)
Астана – 56 053 тенге (+5,5%)
Восточно-Казахстанская область – 55 598 тенге (+10,3%)
Алматы – 54 645 тенге (+7,2%)
Ұлытау – 53 857 тенге (+11%)
Акмолинская область – 52 323 тенге (+10,5%)
Средние значения наблюдаются в:
Шымкенте – 51 788 тенге (+7,4%)
Области Абай – 51 478 тенге (+8,7%)
Карагандинской области – 51 358 тенге (+10,6%)
Жетісу – 51 262 тенге (+9,5%)
Северо-Казахстанской области – 51 232 тенге (+9%)
Жамбылской области – 50 192 тенге (+8,5%)
Павлодарской области – 49 888 тенге (+6,9%)
Туркестанской области – 49 527 тенге (+11,7%)
Костанайской области – 49 119 тенге (+6,1%)
Наименьшие значения зафиксированы в следующих регионах:
Атырауская область – 49 003 тенге (+7,4%)
Западно-Казахстанская область – 47 462 тенге (+7,9%)
Актюбинская область – 47 275 тенге (+9%)
Кызылординская область – 46 908 тенге (+6,9%)
По данным LS, почти миллион казахстанцев живут на доходы, не превышающие уровень прожиточного минимума. Это свидетельствует о сохраняющемся социальном неравенстве и потребности в адресной поддержке населения.
Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины, включающей:
Продукты питания – 55% от общей суммы (43 наименования): мясо, рыба, молочные продукты, масло, хлеб, овощи и фрукты, яйца, сахар, чай, специи и пр.
Непродовольственные товары и услуги – 45% от общего объема.
Этот показатель рассчитывается с учетом необходимых затрат на поддержание базового уровня жизни.
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