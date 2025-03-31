Сколько стоит жизнь в Казахстане: новые данные о прожиточном минимуме

В первом квартале 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 52 507 тенге в месяц , сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

По данным Бюро национальной статистики, за год этот показатель вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Прожиточный минимум по категориям населения

Размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от пола, возраста и социального статуса граждан:

Мужчины старше 18 лет – 62 465 тенге (+8,7%)

Женщины старше 18 лет – 49 603 тенге (+8,8%)

Пенсионеры и пожилые люди – 49 091 тенге (+8,5%)

Дети до 14 лет – 42 114 тенге (+7,6%)

Юноши 14–17 лет – 66 272 тенге (+8,3%)

Девушки 14–17 лет – 50 783 тенге (+8,3%)

Разница по регионам: где жить дороже?

Уровень прожиточного минимума также значительно отличается в зависимости от региона. Наибольшие значения зафиксированы в следующих областях:

Мангистауская область – 61 956 тенге (+4,8%)

Алматинская область – 56 543 тенге (+13,3%)

Астана – 56 053 тенге (+5,5%)

Восточно-Казахстанская область – 55 598 тенге (+10,3%)

Алматы – 54 645 тенге (+7,2%)

Ұлытау – 53 857 тенге (+11%)

Акмолинская область – 52 323 тенге (+10,5%)

Средние значения наблюдаются в:

Шымкенте – 51 788 тенге (+7,4%)

Области Абай – 51 478 тенге (+8,7%)

Карагандинской области – 51 358 тенге (+10,6%)

Жетісу – 51 262 тенге (+9,5%)

Северо-Казахстанской области – 51 232 тенге (+9%)

Жамбылской области – 50 192 тенге (+8,5%)

Павлодарской области – 49 888 тенге (+6,9%)

Туркестанской области – 49 527 тенге (+11,7%)

Костанайской области – 49 119 тенге (+6,1%)

Наименьшие значения зафиксированы в следующих регионах:

Атырауская область – 49 003 тенге (+7,4%)

Западно-Казахстанская область – 47 462 тенге (+7,9%)

Актюбинская область – 47 275 тенге (+9%)

Кызылординская область – 46 908 тенге (+6,9%)

Каждый десятый – за чертой бедности

По данным LS, почти миллион казахстанцев живут на доходы, не превышающие уровень прожиточного минимума. Это свидетельствует о сохраняющемся социальном неравенстве и потребности в адресной поддержке населения.

Что входит в прожиточный минимум?

Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины, включающей:

Продукты питания – 55% от общей суммы (43 наименования): мясо, рыба, молочные продукты, масло, хлеб, овощи и фрукты, яйца, сахар, чай, специи и пр.

Непродовольственные товары и услуги – 45% от общего объема.

Этот показатель рассчитывается с учетом необходимых затрат на поддержание базового уровня жизни.