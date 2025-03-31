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31.03.2025, 17:52

С 7 апреля штрафы за ДТП начнут влиять на стоимость автостраховки в Казахстане

Новости Казахстана 0 648

Начиная с 7 апреля 2025 года в Казахстане изменится система коэффициентов "бонус-малус", применяемая при расчёте стоимости обязательной страховки для автомобилистов, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Что изменится в расчёте стоимости страховки

До сих пор страховой класс водителя снижался только в случае аварии по его вине. Теперь же в формуле расчёта будут учитываться и серьезные нарушения ПДД.

Согласно новым правилам:

  • вводятся три дополнительных низких страховых класса — А, М1 и М2;

  • к этим классам будут применяться повышающие коэффициенты, вплоть до 3,5;

  • это повлечёт за собой значительное увеличение стоимости полиса для недобросовестных водителей.

Какие нарушения будут учитываться

На размер автостраховки начнут влиять следующие повторяющиеся нарушения:

  • превышение скорости на 40 км/ч и более;

  • выезд на встречную полосу;

  • создание аварийной ситуации на дороге.

Если такие нарушения будут зафиксированы трижды и более в течение срока действия страховки, при последующем ДТП страховой класс водителя будет понижен сильнее, чем у водителей с чистой историей.

Кому подорожает, а кому — подешевеет

Нововведения затронут всех водителей — как нарушителей, так и аккуратных участников дорожного движения:

  • Осторожным водителям, которые не попадали в ДТП последние пять лет, страхование обойдётся дешевле;

  • Нарушителям и виновникам аварий — наоборот, придётся платить больше.

Страховка станет обязательной и для владельцев мопедов

Наряду с изменениями в автостраховании, с 5 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила для владельцев мопедов и другой мототехники категории А1.

Что потребуется для управления мопедом

Теперь для законного управления мопедом необходимо:

  • пройти государственную регистрацию транспортного средства;

  • иметь водительское удостоверение соответствующей категории;

  • оформить обязательную гражданско-правовую страховку (ОГПО).

Повышение стоимости страховки для начинающих

Особенно ощутимыми изменения окажутся для новичков — с 7 апреля стоимость полиса для недавно зарегистрированных владельцев мототехники существенно возрастёт.

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