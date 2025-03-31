С 7 апреля штрафы за ДТП начнут влиять на стоимость автостраховки в Казахстане

Начиная с 7 апреля 2025 года в Казахстане изменится система коэффициентов "бонус-малус", применяемая при расчёте стоимости обязательной страховки для автомобилистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
До сих пор страховой класс водителя снижался только в случае аварии по его вине. Теперь же в формуле расчёта будут учитываться и серьезные нарушения ПДД.
Согласно новым правилам:
вводятся три дополнительных низких страховых класса — А, М1 и М2;
к этим классам будут применяться повышающие коэффициенты, вплоть до 3,5;
это повлечёт за собой значительное увеличение стоимости полиса для недобросовестных водителей.
На размер автостраховки начнут влиять следующие повторяющиеся нарушения:
превышение скорости на 40 км/ч и более;
выезд на встречную полосу;
создание аварийной ситуации на дороге.
Если такие нарушения будут зафиксированы трижды и более в течение срока действия страховки, при последующем ДТП страховой класс водителя будет понижен сильнее, чем у водителей с чистой историей.
Нововведения затронут всех водителей — как нарушителей, так и аккуратных участников дорожного движения:
Осторожным водителям, которые не попадали в ДТП последние пять лет, страхование обойдётся дешевле;
Нарушителям и виновникам аварий — наоборот, придётся платить больше.
Наряду с изменениями в автостраховании, с 5 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила для владельцев мопедов и другой мототехники категории А1.
Теперь для законного управления мопедом необходимо:
пройти государственную регистрацию транспортного средства;
иметь водительское удостоверение соответствующей категории;
оформить обязательную гражданско-правовую страховку (ОГПО).
Особенно ощутимыми изменения окажутся для новичков — с 7 апреля стоимость полиса для недавно зарегистрированных владельцев мототехники существенно возрастёт.
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