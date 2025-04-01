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31.03.2025, 19:10

Банки начнут проверять зарубежные переводы и траты казахстанцев свыше 500 тыс. тенге

Новости Казахстана 0 1 509

Переводы казахстанцев за границу, превышающие 500 тысяч тенге, планируют признать подозрительными. Такая мера предусмотрена в проекте постановления, разработанного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Переводы казахстанцев за рубеж на сумму свыше 500 тысяч тенге будут относиться к числу подозрительных операций. Это предусмотрено в проекте нового постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), опубликованного 28 марта на официальном портале ведомства.

Новые меры против финансовых злоупотреблений

Документ предлагает ряд изменений, направленных на усиление борьбы с мошенничеством, отмыванием преступных доходов (ОД) и финансированием терроризма (ФТ).

Среди прочего, в проекте особо отмечается:

«Услуги банка, а также способы их предоставления, повышающие риск ОД/ФТ, включают: трансграничные платежи и (или) переводы денег физических лиц на сумму более 500 тысяч тенге».

Что это означает для клиентов банков

На практике это означает, что любые переводы физических лиц за границу на сумму, превышающую 500 000 тенге, автоматически будут считаться операциями повышенного риска. Банк вправе отнести такие транзакции к подозрительным и инициировать дополнительную проверку источника средств и цели перевода.

Таким образом, казахстанцам, совершающим крупные переводы за границу, следует быть готовыми к возможным запросам от банков и необходимости подтвердить законность происхождения средств.

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